Kuva: Outi Järvinen

Nyt punnitaan Pohjoismaiden välistä keskinäistä solidaarisuutta Pohjolan sähkömarkkina-alueella. Norjan hallitus pohtii parhaillaan rajoittaako se hiilidioksidivapaan vesisähkön myyntiä maan rajojen ulkopuolelle, koska kuivuuden vuoksi kaikissa Norjan vesialtaissa ei vettä ole nyt toivotusti.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Norjassa joudutaan miettimään maan roolia Pohjolan sähkömarkkinoilla. Parikymmentä vuotta sitten maassa nähtiin vastaava kuiva kausi, mutta silloin yhteistoiminta Pohjolan kantaverkkoyhtiöillä oli hedelmällisempää.

Pohjoismaisella vesivoimalla tuotettiin sähköä noin 35 terawattituntia keskimääräistä vähemmän. Tuotantovajausta katettiin muun muassa Suomen ja Tanskan lämpövoimalla, jolla autettiin Norjaa sen vaikeassa tilanteessa.

Nyt kaikki on toisin. Epäluulo kalvaa markkinatoimijoita – ympäri Eurooppaa. Energian huoltovarmuus on kaikkien huulilla. Iberian niemimaalla, Ranskassa, Saksassa asiaan on reagoitu. Voidaanko kohta lainkaan luottaa siihen, että sähkö virtaa Euroopassa vapaasti?

Norjassakin pohditaan, kumpi on tärkeämpää: varmistaa talven oma sähkö keräämällä vettä altaisiin vai rajoittaa sähkön vientiä maan ulkopuolelle – osin sopimusten vastaisesti.

Norjalais- ja suomalaislähteistä arvioidaan, että sähkönsiirtoa Pohjoismaissa tuskin ryhdytään rajoittamaan. Se vaikeuttaisi sähkönsiirtoa myös Norjassa, sillä maan oma siirtokapasiteetti ei riitä siirtämään energiaa pohjoisesta etelään.

Pohjoismaiden muiden kantaverkkoyhtiöiden ukaasi tilanteesta tuskin siis jää Norjassa huomioimatta – niin tiiviisti Oslon seutu on linkattu Ruotsin kantaverkkoon.

Pienempi paha Norjan päättäjille on katkoa välejä Ison-Britannian, Hollannin ja Saksan suuntaan. Silti tämäkin toisi maalle ongelmia, mutta energiarikas Norja on tottunut toimimaan asiassa kuin asiassa oman pään mukaan.

Pohjanmeren öljy- ja kaasuvarat ovat taanneet maalle sellaisen vaurauden, jota muut maat voivat seurata vain kateellisina.

Nordea laskee uusimmassa analyysissään, että Norja kerää pelkästään öljystään tänä vuonna satumaiset 1500 miljardin Norjan kruunun eli noin 154 miljardin euron tulot. Ensi vuonna summa voi kasvaa yli 190 miljardiin euroon. Normaalisti tuloutukset ovat vaihdelleet vuosittain 20–40 miljardissa eurossa.

Summat kertovat hyvin myös sen, mitä Norja on jättänyt tekemättä. Viiteen sähkön hinta-alueeseen jaettu maa ei ole vuosikymmeniin piitannut riittävien siirtoyhteyksien rakentamisesta eri alueiden välillä. Varaa olisi. Norja ei ole kehitysmaa.