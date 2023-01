Kuva: Tiina Somerpuro

”Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa”, paalutti valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) marraskuussa 2021. Seuraavan vuoden maaliskuussa hän antoi Helsingin Sanomissa vakavan viestin: jokaisen suomalaisen on varauduttava tinkimään elintasostaan.

Keskustan kipuilu vasemmistovetoisessa hallituksessa on heijastunut tarpeena poseerata tiukkana kirstunvartijana kuin jonkinlainen viiden pennin Iiro Viinanen. Vaalien alla vaatimukset talouskurista ovat muuttuneet kyynelsilmäisiin hätähuutoihin yhteiskunnan kärsivien puolesta. Keskustalle nämä kärsivät tarkoittavat etenkin perheellisiä omistusasujia.

”Se, mikä voi taloustieteilijöiden katsantokannassa näyttää kohtuulliselta, voi tavallisen ihmisen arjessa olla ylitsepääsemätöntä”, perusteli Saarikko sunnuntaina blogissaan tarvetta asuntolainojen korkovähennyksen palauttamiselle. Suomessa on yli 800 000 asuntovelkaista asuntokuntaa – eli aikamoinen äänestäjäjoukko.

Saarikon viittaus taloustieteilijöihin ei ole sattumaa. Kun valtiovarainministeri väläytti korkovähennysjärjestelmän paluuta ensimmäistä kertaa viikko sitten, ekonomistit tyrmäsivät julkisuudessa ehdotuksen systemaattisesti.

Korkovähennys maksaisi noin miljardi euroa vuodessa, laski VATT:n johtava tutkija Teemu Lyytikäinen. Laskelman mukaan etu keskittyisi keski- ja suurituloisille.

”Herää kysymys, olisiko tällainen miljardin euron suuri satsaus perusteltua samaan aikaan, kun on paine tasapainottaa julkista taloutta”, Lyytikäinen totesi. Täysin samalla linjalla olivat Helsingin Sanomien haastattelemat ekonomistit.

Korkovähennyksen loppu ei tullut paukahtaen, vaan kitisten. Päätöksen sen asteittaisesta poistamisesta teki Jyrki Kataisen (kok) hallitus. Vuonna 2011 asuntolainan korot olivat kokonaan verovähennyskelpoiset. Viime vuonna korkovähennys oli viisi prosenttia, ja tänä vuonna se poistui kokonaan.

Korkotaso ei ole poikkeuksellinen

Kun etu haihtui tasaiseen tahtiin vuosikymmenen aikana, juuri kukaan ei valittanut. Syy tähän oli poikkeuksellisen matalien korkojen aika, joka näyttää olevan toistaiseksi inflaation vuoksi ohi. Kun korkotaso alkoi nousta, kitinä korkovähennyksen poistosta alkoi.

Nykyinen korkotaso ei silti ole poikkeuksellinen. Vuoden 2008 finanssikriisin aikaan vuoden euriborkorko kävi 5,5 prosentissa. Kaksi vuotta myöhemmin pankit ottivat käyttöön stressitestin, eli laskelman siitä, miten velallinen selviäisi lainanmaksustaan korkojen noustessa. Testitaso on kuusi prosenttia, joten puskuria nykyiseen korkotasoon verrattuna on reilusti jäljellä. Korkotason nousu on myös riski, josta jokainen asuntovelallinen on ollut tietoinen.

Saarikko kertoo blogikirjoituksessaan olevansa huolissaan ”suomalaisten pärjäämisestä tilanteessa, joihin he eivät itse ole syyllisiä”. Kauaksi on tultu vuodentakaisesta.

”Haluan sanoa suomalaisille, että kun valtion ydintehtävä on noussut kaikkein tärkeimmäksi, niin se tarkoittaa, että jostain pitää luopua. Se helppo ja hyvä, mihin olemme niin monessa tottuneet, ei välttämättä ole itsestään selvää”, sanoi valtiovarainministeri Saarikko Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa.

”Helppo ja hyvä” ei ilmeisesti tarkoittanut Saarikon ehdotuksesta joulukuussa maksettuja ylimääräisiä lapsilisiä – tai omistusasumisen veropoliittista tukea.

Näiden avausten jälkeen keskustan on aivan turha yrittää esiintyä tuhlaajahallituksen ainoana talouskuripuolueena.