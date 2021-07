Lontoossa sadevesi on noussut kaduille rankkasateiden seurauksena.

Tulvat. Lontoossa sadevesi on noussut kaduille rankkasateiden seurauksena.

Tulvat. Lontoossa sadevesi on noussut kaduille rankkasateiden seurauksena.

Rankkasade on aiheuttanut suuria tulvia Britannian pääkaupungissa Lontoossa. Runsaiden sateiden vuoksi vesi on noussut kaduille, jonka seurauksena liikenne on pysähtynyt.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kaksi lontoolaista sairaalaa on kehottanut potilaita hakeutumaan hoitoon muualle, koska tulvat ovat aiheuttaneet ongelmia myös sairaaloiden päivystyspoliklinikoiden toiminnalle.

Lontoon pelastuslaitoksen mukaan se on saanut muutaman tunnin kuluessa noin 300 tulviin liittyvää hätäpuhelua.

Viranomaiset kehottavat paikallisia ihmisiä välttämään liikkumista, sillä matkustaminen tulvien keskellä on vaarallista ja monet Lontoon teistä on suljettu tulvien takia. Myös metroasemat on suljettu tulvan takia.

Sademäärät ovat liikkuneet arviolta 75-100 millimetrin välillä. Sademäärät ovat noin kaksinkertaisia normaaleihin määriin verrattuna.

Alueelle on annettuna lukuisia tulvavaroituksia. Lontoon pelastuslaitoksen mukaan tulvat eivät toistaiseksi ole aiheuttaneet henkilövahinkoja.

LUE MYÖS: