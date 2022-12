Pääministeripuolue SDP:n avaus sähkön hintakatosta puhuttaa. SDP:n avaus näyttää yllättäneen hallituskumppanit, mukaan lukien keskustan, jolla on energia-asioista vastaavan elinkeinoministerin salkku.

Torstaina huomiota herätti SDP:n kansanedustajan Paula Werningin kysymys elinkeinoministeri Mika Lintilälle eduskunnan kyselytunnilla.

”Sosialidemokraatit ovat esittäneet ratkaisuksi sitä, että sähkön hinta ei voisi olla edes 20:tä senttiä kilowattitunnilta kuluttajalle. Kysymys on siis hintakatosta. Ministeri Lintilä, teillä on työ käynnissä aiheen ympärillä, ja tälle työlle on meidän täysi tuki, mutta kysyn teiltä: voivatko kotitaloudet odottaa sähkön hintoihin tulevan pelastuspaketin voimaantuloa vuoden 2023 alusta?” Werning vetosi.

Werningin puheenvuoron aikana oppositiosta naljailtiin välihuudoilla muun muassa, että ”olisivatpa demarit hallituksessa”.

Ylen A-talkissa torstai-iltana oppositiopuolue perussuomalaisten Leena Meri hämmästeli asiaa.

”Pääministeripuolueen kansanedustaja kysyi, koska tämä tulee voimaan. Jotenkin tuntuu, että hallituspuolueet ovat jotenkin ulkoistaneet itsensä oppositioon. Kun te ette keskenänne tiedä”, Meri ihmetteli.

Kyselytunnilla ministeri Lintilä sanoi, ettei hän tiedä, mikä SDP:n sähkömalli on.

”Eilen tässä salissa teidän, pääministeripuolueen, ryhmäpuheenvuorossanne avattiin se piikki. Sen jälkeen kävin oman virkamieskuntani kanssa läpi keskustelun. Tehdään erilaisia malleja”, Lintilä sanoi viitaten pääministeri Sanna Marinin (sd) maanantaiksi koolle kutsumaan parlamentaariseen kokoukseen.

Eduskunnassa myös oppositiopuolue kokoomuksen Timo Heinonen ihmetteli sitä, että SDP vaatii eduskunnassa Marinin hallitukselta toimia.

”Tämä esitys oli kyllä sellainen, joka tuli valmistelun ulkopuolelta, eikä meillä ole mitään aikataulua sen suhteen, eikä ole tehty minkäännäköisiä rajoja minnekään 20 senttiin. Nyt haetaan enemmän mallia, että mikä voisi olla se malli, millä voidaan reagoida tähän tilanteeseen”, ministeri Lintilä vastasi.