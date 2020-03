Hallitus ei saa määrättyä ravintoloita kiinni vielä tänä viikonloppuna, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd).

Pääministeri nosti asian esiin hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana ja esitti ravintoloitsijoille ja kahvilanpitäjille erittäin vahvan vetoomuksen. Vetoomuksen painoarvosta jotakin kertoo se, että Marin toisti vetoomuksen tiedotustilaisuudessa yhteensä viisi kertaa.

”Nyt vetoan vahvasti kaikkiin ravintolanpitäjiin tässä maassa, yökerhojen pitäjiin, pubien pitäjiin kahviloiden pitäjiin, kaikkiin toimijoihin, että suljetaan tilat asiakaskäynneiltä. Tämä on tärkeää, jotta virus ei leviä ja epidemia ei leviä”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa ja palasi asiaan vielä avauspuheenvuoronsa lopuksi.

”Edelleen vetoan kenttään, että asiakaskäynneiltä tilat tässä vaiheessa suljettaisiin ja me emme näkisi viikonloppua, jossa edelleen ravintolat, kapakat, yökerhot ovat auki. Tämä siis vahva vetoomus nyt kentälle.”

Pääministeri ei haluaisi nähdä viikonloppua, jossa ravintoloita, yökerhoja ja kapakoita on yhä avoinna. Marin huomauttaa, että hallituksen esityskin lähtee siitä, että ruokaa voi myydä ulos ja niin sanottu take away -myynti voisi jatkua.

Hallitus olisi toivonut ravintoloita koskevaa määräaikaista lainsäädäntöä voimaan jo viikonlopuksi, mutta hallituksen on annettava asiasta vielä täydentävä asetus ja selvitykset, joita eduskunta edellyttää.

”Näiden tietojen valossa on selvää, toisin kuin hallitus on halunnut, että tänä viikonloppuna emme valitettavasti päätöksellä saa ravintoloita kiinni”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ravintoloiden sulkeminen ei ole mahdollista valmiuslain nojalla, ja hallitus on joutunut laatimaan asiasta oman lakiesityksensä.

LUE PERUSTUSLAKIASIANTUNTIJAN ARVIO:

Marinin mukaan hallitus tulee antamaan eduskunnan vaatimat asetukset ja selvitykset niin pian kuin mahdollista ja pyrkii saamaan kokonaisuuden voimaan niin pian kuin mahdollista.

Lisäksi Marin kertoi, että yrittäjien toimeentulo tänä aikana pyritään turvaamaan, ja hallitus aikoo nostaa määrärahoja, joita on varattu esimerkiksi Business Finlandille ja ely-keskuksille.

”Meidän tavoitteemme on se, että saisimme näiden yrittäjien kuluja myös pienemmäksi ja yrityksiä sitä kautta pelastettua tämän erittäin vaikean tilanteen osalta.”

Aiemmat rajoitukset pitenemässä

Marin kertoi tiedotustilaisuudessa myös, että aiemmin annettujen rajoitusten aikataulua tullaan arvioimaan. Hän viittasi rajoituksiin, joiden olisi määrä päättyä 13.4. Kyse on rajoituksista, jotka annettiin viime viikolla valmiuslain nojalla.

Näiden pykälien osalta hallituksen on Marinin mukaan viimeistään ensi viikon maanantaina annettava eduskunnalle uudet käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetukset.

Ne käydään huolellisesti terveysviranomaisten kanssa läpi. Marin sanoi tiedotustilaisuudessa, että hallitus luottaa suomalaisiin asiantuntijoihin. Suomalaiset terveysviranomaiset ovat Marinin mukaan alansa huippua ja heidän asiantuntemukseensa nojataan vahvasti, kun hallitus tekee päätöksiä.

”Tulemme todennäköisesti myös näitä muita rajoituksia pidentämään. Itse olen koulutukseltani hallintotieteilijä ja mielelläni näkisin symmetriaa näissä päivämäärissä”, Marin sanoi.

Heti perään Marin viittasi ravintoloiden ja tapahtumien osalta annettuun päivämäärään toukokuun lopussa. Tämän jälkeen hän totesi, että Uudenmaan eristämisen osalta on vielä yksi päivämäärä 19. huhtikuuta, johon saakka eristäminen ollaan määräämässä.