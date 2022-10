Säätösähkömarkkinan hintarajan nosto voi lisätä riskejä suomalaisille energiayhtiöille aina pienemmistä sähkönmyyjistä suuriin sähköntuottajiin, varoittaa Suomen säätösähkömarkkinaa hallinnoivan Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen .

Energiavirasto on määrännyt säätösähkön tekninen hintarajan nostettavaksi 1. marraskuuta nykyisestä 5 000 eurosta megawattitunnilta 10 000 euroon megawattitunnilta.

Fingrid on pyytänyt Energiavirastoa siirtämään hintarajan noston voimaantuloajankohtaa tulevan talven yli. Fingridin ehdotuksena on, että hintarajaa nostettaisiin aikaisintaan vuoden 2023 huhtikuussa.

Pohjoismaiden sähkömarkkinat Pohjoismaiden yhteisillä sähkön johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa Nasdaq Commodities -sähköpörssillä. Elspot vuorokausimarkkina (day-ahead-market). Elspot-vuorokausimarkkinassa kaupataan joka päivä seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille tarvittava sähköntuotanto tyydyttämään kysynnän tarpeet. Elbas-markkina (intra-day-market). Vuorokausimarkkinoiden sulkeuduttua (kello 14 Suomen aikaa) sähköstä käydään saman päivän sisällä kauppaa jokaiselle tunnille erikseen. Säätösähkö- ja reservimarkkinat. Kansallisten kantaverkkoyhtiöiden (Suomessa Fingrid) hallinnoimien säätösähkö- ja reservimarkkinoiden tarkoitus on ylläpitää tehoa ja tasata yllättäviä kysyntätilanteita (esimerkiksi laiterikkojen seurauksena), jotta tuotannon ja kulutuksen tasapaino säilyy.

Hintarajan nosto tulee voimaan ensi tiistaina, mutta työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen kuuluva Energiavirasto käsittelee Fingridin ehdotusta ja kuulee sidosryhmiä tasevastaaville asetettavista vakuusvaatimuksista 17. marraskuuta asti.

”Sähköyhtiöt kipuilevat jo nykyisillä sähkön hinnoilla ja korkeassa riskiympäristössä, jossa epävarmuus kasvaa. Jos hintakattoa nostetaan, se kiristää niin kunnallisten sähköyhtiöiden kuin Fortumin kaltaisten suurtenkin toimijoiden tilannetta”, Ruusunen sanoo.

”Nyt ei ole aika lisätä markkinatoimijoiden riskiä. Raja pitäisi ehdottomasti säilyttää 5 000 eurossa megawattitunnilta. On rohkeaa lähteä lisäämään riskiä entisestään tässä tilanteessa.”

EU on jo lykännyt vuorokausimarkkinoiden hintakaton korottamista johtuen energiamarkkinoiden tämänhetkisestä tilanteesta. Hintakatto vuorokausimarkkinoilla on tällä hetkellä 4 000 euroa megawattitunnilta.

”Säätösähkömarkkinaa ei tarvittaisi, jos sähköä voisi varastoida”

Säätösähkömarkkinoihin kohdistuva hintarajan nosto on jäämistöä aikaisemmasta Euroopan sähkömarkkinoita koskevasta päätöksestä, josta linjattiin EU-tasolla jo vuosina 2016–2017.

Tuolloisen markkinasuunnitelman puitteissa säätösähkön hintaraja voisi Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan käytännössä nousta 99 999 euroon megawattitunnilta.

”Silloin ei osattu odottaa tällaista tilannetta, joka nyt on käsillä. Kyse on puhdasoppisesta markkina-ajatuksesta, jossa sähkö voi säätösähkömarkkinoilla maksaa liki äärettömästi, koska se on vain hetkellisesti käytössä”, Leskelä sanoo.

Myös Ruusunen korostaa, että alkuperäinen hintarajan nostosuunnitelma perustuu selvään taloustieteelliseen ajatukseen.

"Jos hintakatto on korkea, se tuo markkinoille lisää joustoa ja tarjontaa. Se toimii sekä vuorokausimarkkinoilla, että teoriassa myös säätösähkömarkkinoilla. Mutta nyt tilanne on erilainen”, Ruusunen sanoo.

Säätösähkö- ja reservimarkkinat ovat kansallisten kantaverkkoyhtiöiden hallinnoimia, niin sanottuja viimeisen hetken markkinoita.

Säätösähkömarkkinoilla sähkön kantaverkkoa ylläpitävät toimijat, Suomessa Fingrid, tasapainottavat tuotantoa ja kulutusta sähkön käyttötunnilla silloin, kun kaupallinen markkina on kiinni kyseisen tunnin osalta.

Eli jos tuotanto ja kulutus erkanevat toisistaan esimerkiksi yllättävien laiterikkojen, katkojen tai virheellisten tuuliennusteiden takia, Fingrid aktivoi lisätuotantoa tai lisäkulutusta tasapainottaakseen sähköjärjestelmää ja pitääkseen sähkön laadun kunnossa.

”Kansallisella tasolla vastapuoli kaikelle kaupalle on Fingrid, eli säätösähkömarkkina ei ole perinteinen kauppapaikka”, Ruusunen sanoo.

”Säätösähkömarkkinaa ei tarvittaisi, jos sähköä voisi varastoida. Mutta varastoa ei ole, joten tuotanto ja kulutus pitää ajaa joka sekunti tasapainoon. Säätösähkömarkkina on muiden reservien ohella yksi keino tehdä näin.”

Hintarajan nosto vetää sähköyhtiöiden tasevakuuksia ylös

Säätösähkömarkkinan hintaraja vaikuttaa tasevastaavien eli sähköyhtiöiden vakuusvaatimuksiin johdannaismarkkinoilla sekä toimijoiden riskiin tasesähkön ostossa ja myynnissä.

Taseselvityksen perusteella selvitetään, kuinka paljon sähköä kukin sähkömarkkinaosapuoli on käyttänyt tai tuottanut, eli kenen maksettavaksi mikäkin kilowattitunti tulee. Selvitys tapahtuu säätösähkömarkkinoiden hinnoilla.

”Samalla tavalla kuin johdannaispörssissä, Fingridin on saatava vakuudet tasapainottamisesssa tarvittavien toimijoiden vastapuoliriskiin liittyen”, Ruusunen sanoo.

”Fingrid ei voi ottaa eri toimijoiden vastapuoliriskejä ja näin koko markkinaa kantaakseen. Meillä ei ole kykyä kantaa sitä, eikä ole Nasdaq-sähköpörssilläkään.”

Mikä on tasevastaava? Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan, eli ylläpidettävä sähkön tuotannon, hankinnan, kulutuksen ja myynnin välistä tehotasapainoa. Käytännössä osapuoli ei pysty tähän, vaan sillä on avoin toimittaja, joka tasapainottaa osapuolen sähkötaseen. Suomessa tasevastaavaksi kutsutaan osapuolta, jonka avoin toimittaja on Fingrid. Säätösähkömarkkinaa hallinnoiva Fingrid siis tarjoaa palvelua, jolla se tasoittaa sähkömarkkinoilla kauppaa käyvien yhtiöiden tasepoikkeamia valtakunnan tasolla. Yhtiöt maksavat ylössäätötunnilta ylössäätöhinnan ja alassäätötunnilta alassäätöhinnan. Reservikustannukset. Suurimman kustannuksen säätösähkön hankinnan jälkeen tasepalveluun aiheuttaa kantaverkkoyhtiön reservikustannukset, joita kohdistuu sekä tasepalvelulle että muille kantaverkkoyhtiön palveluille.

Vakuusvaatimukset riippuvat siitä, miten korkea riski markkinoilla on, Ruusunen selittää. Mitä korkeampi hintakatto, sitä suuremmat riskit, eli toimijoiden vakuusvaatimukset kasvavat sen mukana.

Sähkömarkkinatoimijoiden riskit ovat jo Ruususen mukaan jo huipussaan johtuen Euroopan poikkeuksellisesta energiatilanteesta.

”Pankit ovat kauhuissaan jo pelkästään sähköjohdannaismarkkinoiden riskeistä. Emme voi ajaa silmät ummessa eteenpäin aiemmin tehdyn päätöksen mukaan.”

”Myyjillä ei ole isoja taseita”

Säätösähkömarkkinan hintarajan nostaminen lisää riskiä sekä sähkönmyyjille että sähköntuottajille, Ruusunen korostaa.

”Jos esimerkiksi Olkiluoto 3 pamahtaa pois käytöstä talvipakkasella, se tyhjentää säätösähkömarkkinan ja ajaa hinnan 10 000 euroon megawattitunnilta, jolloin tilanne menisi todella vaikeaksi”, Ruusunen sanoo.

”Tällaisissa tapauksissa Fingridin pitäisi katsoa, että vakuudet ovat kohdallaan. Kun hinnat ovat näin korkealla, puhutaan todella suurista rahasummista, ja ne kohdistuvat nimenomaan sähköyhtiöihin, joilla on jo vaikeuksia.”

Hetkellisesti vastaavanlainen skenaario nähtiin jo syksyllä, kun Olkiluoto 3:n toisen yksikön käynnistyminen viivästyi, ja Fingrid käynnisti varavoimaa.

Tuulivoiman tapauksessa hintoja voisi nostaa esimerkiksi ennustetun tuulirintaman viivästyminen, joskin ennusteita päivitetään Ruususen mukaan tällä hetkellä suhteellisen tiheästi.

”Pahimmillaan tästä syntyy konkursseja tai konkurssiaalto, jos toimijoiden vaikeudet johtavat ketjureaktioon. Tämänkaltaisen tilanteen välttämiseksi valtio lähti aiemmin tänä vuonna takaamaan johdannaismarkkinoita”, Ruusunen sanoo.

Suurin riski sähkönmyyjille on Leskelän mukaan tilanne, jossa pidempiaikainen tehopulajakso toteutuu tai sähkön alitarjonta toistuu useina peräkkäisinä päivinä.

”Kun sähkön hinnat viime joulukuussa nousivat korkealle, esimerkiksi sähkölämmitysasiakkaat käyttivät sähköä paljon enemmän kuin myyjät olivat ajatelleet. Silloin jonkun pitäisi olla ostamassa sähköä todella kalliilla”, Leskelä sanoo.

Mikäli pitkittyviä tai toistuvia tehopulajaksoja tulee, sähkönmyyjien vakuusvaatimukset voivat nousta Leskelän mukaan jopa satoihin miljooniin euroihin.

”Tällä hetkellä myyjillä ei ole isoja taseita, ja tällainen skenaario voi johtaa myyjien poistumiseen markkinalta. Pahimmillaan tämä koskettaisi satoja tuhansia kotitalousasiakkaita.”