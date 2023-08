Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) sanoi eilen torstaina Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’ssa, että hän irtisanoutuu rasismista ”sellaisena kuin se on klassisesti ymmärretty”.

Rydmanin mukaan on kuitenkin sellaisia ihmisiä, joiden mielestä mikä tahansa on rasismia, ja sen takia termi on hänen mielestään kärsinyt ”kovastikin inflaatiota”.

Hän ei tarkentanut, miten itse määrittelee rasismin.

Toimittaja Sanna Ukkola kysyi Rydmanilta myös suoraan, onko tämä rasisti. Rydman sanoi, ettei ole.

Rydman sanoi sitoutuvansa niin rasismia koskevaan nollatoleranssiin kuin kaikkeen muuhunkin, mitä hallituksessa on yhteisesti sovittu.

Rydman ei kommentoi viestejä

Viime viikolla Helsingin Sanomat julkaisi Rydmanin ja tämän silloisen seurustelukumppanin yksityisviestejä vuodelta 2016. Viestit sisälsivät rasistista kielenkäyttöä, ja Rydman kirjoitti muun muassa, että hän mieluummin kieltäisi huiveja käyttävät ihmiset kuin huivit.

Ukkola kysyi Rydmanilta, eikö tämän pitäisi pahoitella kielenkäyttöään.

”En avaa tällaista keskustelua ollenkaan. Kaikista olennaisin juttu on se, että Helsingin Sanomat on alentunut sellaiselle journalistiselle tasolle, jollaista ei meidän pahimmissa juorulehdissäkään ole tavattu hyväksyä journalistiseksi metodiksi”, Rydman vastasi.

Rydman sanoi, että jos hän lähtisi kommentoimaan väitettyjä viestejä millään tavalla, hän antaisi oikeutuksen sille, että yksityisiä viestejä tai sellaiseksi väitettyjä voidaan käsitellä julkisuudessa.

”Minusta on aivan ilmiselvää, että sellaiselle ei pidä antaa siimaa pätkän vertaa.”

