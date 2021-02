Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on uhannut, että Venäjä katkaisee välinsä EU:hun, jos EU asettaa uusia Venäjä-pakotteita oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohtelun seurauksena.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) on määrä tavata Lavrov Pietarissa ensi maanantaina. Siellä hänen on määrä keskustella Navalnyin tilanteesta, Vuoristo-Karabahista, Valko-Venäjästä, Ukrainasta ja asevalvonnasta. Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että Haaviston vierailuun latautuu nyt kovat odotukset.

Samalla julkisuudessa viriää jälleen Nato-keskustelua. Nato-jäsenyyden otti tällä viikolla esille kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen Uuden Suomen haastattelussa.

Myös kokoomuskonkari Ilkka Kanerva on Uudelle Suomelle punninnut painavalla tavalla Nato-kysymystä.

Esille keskustelussa nousee nyt tasavallan presidentti Sauli Niinistön aiempi Nato-lausunto reilun kolmen vuoden takaa.

”Venäjän ja EU:n välit alkavat olla vähintäänkin kireät. Presidentti Niinistön lausunto parin vuoden takaa on ajankohtainen. Natoon liittymiselle ei koskaan ole täydellistä hetkeä, mutta tässä asiassa on parempi aikaisin kuin ei milloinkaan”, tviittaa kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala.

”Jos spekuloida täytyy, niin jos kävisi niin, että syystä tai toisesta Venäjän ja Euroopan unionin välit kriisiytyisivät, jolloin Venäjä alkaisi ymmärtää, että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, on samanlainen vihollinen kuin Nato, niin silloin jos me joutuisimme tällaiseen tilanteeseen jolloin me tavallaan olemme sen leiman otsaamme saaneet – se on siihen lyöty – niin silloin me joutuisimme kyllä miettimään minusta hyvin vakavasti Nato-jäsenyyttä, jos se etu, joka meillä tavallaan tällä hetkellä on, olisi menetetty”, Niinistö sanoi vuonna 2017.

Niinistön lausunnon nosti alun perin esille ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen. Hän pohtii myös Twitterissä ulkoministeri Haaviston tulevaa Venäjän-vierailua.

”Venäjän ja EU:n suhteissa nyt latautunut tunnelma, joka saattaa luoda vierailun julkiseen osuuteen rasitteita. Edellä mainituista syistä on toivottavaa, että Suomi on koordinoinut sisältöjä ja viestejä muiden EU-maiden kanssa (varsinkin Saksa). Haavistolla on oltava takanaan unionin tuki, se lisää hänen liikkumatilaansa toimia uskottavasti vierailun yhteydessä”, Vanhanen arvioi.

”Paras rooli, johon Haaviston tulisi nyt pyrkiä, on toimia backchannellina. EU:n ja Venäjän suhde on nyt kireä, jolloin tarvitaan julkisuuden sivustalla tapahtuvaa vuoropuhelua. Tällä voidaan pyrkiä rajaamaan suhteiden vahinkoja - vaikka se onkin huonontumassa joka tapauksessa”, Vanhanen pohtii.