Pääministeri Sanna Marinin (sd) mielestä on tärkeää, että Euroopan unioni on valmis asettamaan Venäjälle lisää pakotteita. Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat ovat torstaina ja perjantaina koolla Ranskan Versailles’ssa ylimääräisessä huippukokouksessa.

”Meidän pitää kaikin keinoin tietenkin pyrkiä löytämään ratkaisu [Ukrainan] tilanteeseen, ja pakotteilla on tässä työssä iso merkitys”, Marin totesi saapuessaan kokoukseen.

Hänen mukaansa Suomi tukee voimakkaita pakotteita ja on valmis kannattamaan maksuliikennejärjestelmä Swiftin sulkujen laajentamista Venäjällä. Uudet pakotteet voisivat koskea myös liikennettä.

Marin lähetti yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa alkuviikosta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille kirjeen, jossa he totesivat, että EU:n sitoutuminen keskinäisen avunannon lausekkeeseen korostuu entisestään muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

EU:n perussopimuksen artikla 42.7 velvoittaa EU:n jäsenmaita auttamaan kaikin käytettävissään olevin keinoin toista jäsenmaata, joka on joutunut alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Artiklaa on pidetty eräänlaisena turvatakuuna.

”On tärkeää käydä yhdessä laaja keskustelu EU:n yhteisen puolustuksen kehittämisestä. Jo viime kokouksessa usea päämies käytti tästä puheenvuoron aivan erilaisella äänenpainolla kuin aikaisemmin”, Marin totesi.

Joustoja valtiontukisääntöihin?

Ennen kokousta huomiota herättivät mediatiedot siitä, että kokouksessa saatettaisiin päättää uudesta elpymispaketista eli yhteisvelan ottamisesta. Tällaista tietoa on ollut esimerkiksi Politicon, Bloombergin ja Le Monden haastattelemilla virkamieslähteillä.

Marin totesi, että on mahdollista, että yhteisvelan otto nousee joidenkin jäsenmaiden puheenvuoroissa esille.

”Me olemme tähän varautuneita. Komissio ei ole asiasta tehnyt esitystä. Itse näkisin, että me tarvitsemme ennen muuta sellaisia välineitä, jotka auttavat jäsenmaita itseään nyt tekemään näitä investointeja.”

Marinin mukaan tällaisia välineitä voisivat olla joustot talouden sääntökehikossa, esimerkiksi valtiontukisääntöjen helpottaminen.

”Toinen asia, jota on syytä tarkastella, ovat elpymisvälineessä olevat lainat, joita ei olla vielä nostettu. Niiden käyttötarkoituksen arviointi voisi olla yksi sellainen väline, joka ei vaadi uutta rahoitusta.”

”Tärkeää lähettää toivon viesti”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoitti viime maanantaina Ukrainan hakemuksen Euroopan unionin jäseneksi. Hän toivoo, että EU käsittelisi Ukrainan hakemuksen nopeutetulla menettelyllä.

Ukrainan vanavedessä myös Moldova ja Georgia jättivät EU:n jäsenyyshakemuksen. Asia ei kuitenkaan ole helppo, sillä maiden ei yleisesti katsota täyttävän EU:n jäsenyyden ehtoja.

”Itse näen näin, että on tärkeää lähettää toivon viesti ukrainalaisille siitä, että he ovat osa länttä ja heillä on tulevaisuutta osana läntisiä maita”, Marin totesi.

Marinin mukaan samaan aikaan pitää kuitenkin olla realistinen siinä, mikä Ukrainan polku jäsenyyteen voisi olla. Hän ei halunnut ennakoida, voiko Ukraina saada virallisen ehdokasmaastatuksen.

”Me varmasti keskustelemme asiasta eritoten assosiaatiosopimuksen puitteissa.”

EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus tuli voimaan vuonna 2017. Sen on tarkoitus vahvistaa poliittisia siteitä, taloudellisia yhteyksiä ja yhteisten arvojen kunnioittamista.

Energiatilanne on kestämätön

Yksi huippukokouksen teemoista oli Euroopan energiariippuvuuden pienentäminen. Marinin mukaan se on tärkeä keskustelu käydä.

”On kestämätöntä, että kun olemme riippuvaisia Venäjän energiasta, me myös rahoitamme tätä sotaa ostamalla Venäjältä energiaa. On äärettömän tärkeää, että saisimme investoinnit liikkeelle ja pääsisimme irti Venäjältä ostetusta fossiilisesta energiasta.”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on päättänyt lopettaa öljyn tuonnin Venäjältä kokonaan. Voisiko EU tehdä vastaavan liikkeen?

Marin totesi, että energiakysymyksissä isoin haaste ei liity öljyyn eikä kiivihiileen, vaan maakaasuun.

”Öljyn osalta maailman markkinoilla on korvaavia lähteitä ja kuljetusreittejä. Kaasun osalta Eurooppa on riippuvainen Venäjän tuonnista. Tämä on se hankala keskustelu.”

