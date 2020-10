Koronakriisin liittyvä päätöksenteko nousi pääaiheeksi eduskunnan kyselytunnilla myös tänä torstaina.

Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo nosti esiin maskikohun.

”Maskisotku on ollut erittäin haastava. Kun myös ravintolarajoituksista perustuslakivaliokunta on antanut moitteita, Miten meinaatte pitää huolta siitä, ettei virkamiehiä tulla tulevaisuudessa johtamaan poliittisesti, kun tämä päätöksentekoprosessi on nyt niin sekava”, hän kysyi.

Harkimo osoitti kysymyksensä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r), joka kuitenkin huomautti vastauksessaan, että oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies valvovat näitä asioita.

”Oikeusministerillä ei ole sellaisia valtuuksia. Tässä on nyt syytä pitää puurot ja vellit erillään”, Henriksson sanoi.

Harkimolle vastasi myös pääministerin sijainen, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), jonka mukaan väitteet poliittisesta ohjauksesta eivät pidä paikkaansa.

”En ainakaan itse halua kyseenalaistaa yhdenkään päättäjän ymmärrystä siitä, että jokainen tietää paikkansa. En ole havainnut esimerkiksi maskikysymykseen liittyen, että olisi syytetty poliittisesta painostuksesta. Toivon, että voimme pysyä argumenteissa, jotka pitävät paikkansa.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) pyysi aikaisemmin torstaina THL:n pääjohtajalta Markku Tervauhaudalta kirjallista selvitystä siitä, mikä todella on ollut THL:n kanta maskisuosituksesta keväällä ja onko se ollut eri kuin hallitukselle on kerrottu. Hän kertoi iltapäivällä saaneensa selvityksen ja asian olevan loppuun käsitelty.

”Olen saanut pääjohtaja Tervahaudalta vastauksen ja hän on vahvistanut sen, että THL:n kanta on ollut se, ettei yleistä maskisuositusta ole nähty tarpeelliseksi sen hetkiseen asiantuntijatietoon nojaten. En halua ottaa kantaa muutoin tähän prosessiin. Oleellista on se, että meillä on myös hänen taholtaan varmistus, että hallitus on saanut oikeaa tietoa”, Marin sanoi poistuessaan hallituksen neuvottelusta Säätytalolta.

Harry Harkimo ihmetteli pääministerin toimintaa jo aikaisemmin torstaina.

”Olkaapa rehellisiä nyt, tulisiko teille mieleen, että Ruotsin pääministeri tai Saksan liittokansleri hyökkäisi yöllä sosiaalisessa mediassa asiantuntijaviraston pääjohtajan kimppuun? Ja pääministeri jatkaa tulitustaan pyytämällä kirjallisia selvityksiä ja vaikka mitä. Nyt katsetta palloon, pääministeri!”, hän kirjoitti Puheenvuoron blogissaan.

Pääministeri Sanna Marin ei ollut kyselytunnilla paikalla, koska hän edustaa Suomea EU:n huippukokouksessa Brysselissä.