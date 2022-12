Hanna Kososen suku on maksanut veroja Savonlinnan seudulla vuodesta 1634 lähtien. ”On vähintään dna:ssa, että raja on mennyt eestaas. Sen asian kanssa on vain eletty, ja onneksemme olemme Suomen puolella.”

Ympäristövaliokunta on ollut viime viikkoina yksi niistä paikoista, joissa on tehty tämän syksyn kuuminta politiikkaa, kun siellä on käsitelty hallituksenkin rivejä repinyttä EU:n ennallistamisasetusta.

EU-komissio on arvioinut ennallistamisasetuksen kustannuksiksi Suomessa 930 miljoonaa euroa vuodessa. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk) sanoo, että ongelma on, että on ollut vaikea saada tietoa laskelmista. Hänen mukaansa summaan liittyy mahdollisesti satojen miljoonien eurojen verran myös sellaisia asioita, joita Suomessa jo tehdään.

Kosonen pitää ”älyllisesti epärehellisenä” sitä, että otetaan yksittäinen vuosi, jonka tasolle luonto pitäisi palauttaa. Sodanjälkeinen aika vertailukohtana on juuri Suomelle epäedullinen.

”Olennaista tässä on vertailuvuosi, joka on laitettu 70 vuoden taakse. Siitä tulee se, miksi se maksaa Suomessa enemmän kuin muualla.”

”Tämä pitää tehdä niin, että maanomistajat, jotka lopulta ovat todella olennaisia tekijöitä tässä kokonaisuudessa, ovat mukana. Sitä komission esitys ei ota laisinkaan huomioon.”

