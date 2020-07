Matkailuala vaikeuksissa. Norjalainen hotellimiljonääri Petter Stordalen on Nordic Choice -hotelliketjun perustaja ja omistaja. Korona-aikaan matkailuala on ollut vaikeuksissa. Kuva on otettu maaliskuussa Helsingissä, Hotelli Kämpissä.

Kuva: Tiina Somerpuro