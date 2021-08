Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kehuu puolueen kesäkokouksessa pitämässään puheessa Sanna Marinin (sd) hallituksen onnistumisia työllisyystoimissa.

”Kiistaton tosiasia on, että valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tämä hallitus on tehnyt jo puolimatkassaan enemmän työllisyyden eteen kuin edellinen porvarihallitus koko kautenaan. Haukkujen sijaan tässä on kiitoksen paikka!” Lindtman sanoo.

Lindtman ei tarkenna, mihin laskelmiin hän viittaa.

Helsingin Sanomien alkuvuonna tekemän selvityksen mukaan Marinin hallituksen siihen mennessä päättämät työllisyystoimet tuovat arviolta 31 000–36 000 lisätyöllistä, kun Juha Sipilän (kesk) hallitus teki koko kautensa aikana työn tarjontaa lisääviä toimia noin 30 000–40 000 lisätyöllisen edestä. Kevään kehysriihessä hallitus päätti uusista työllisyystoimista, joiden vaikutuksista ministeriöt ovat esittäneet eriäviä arvioita.

Pelkkä työllisyystoimien vertailu ei kuitenkaan kerro kaikkea, sillä Marinin hallitus on tehnyt myös toimia, jotka valtiovarainministeriön arvion mukaan todennäköisesti vähentävät työllisyyttä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työllisyysaste nousi merkittävästi Sipilän hallituksen aikana vuosina 2015–2019, mutta on laskenut merkittävästi Marinin hallituksen aikana. Asiaan vaikuttaa oleellisesti keväällä 2020 puhjennut koronaviruspandemia. Työllisyysaste on lähtenyt uuteen nousuun tämän vuoden aikana talouden toivuttua koronapandemiasta.

Puheessaan Lindtman katsoo, että oikea-aikaiset ja -mitoitetut tuet kunnille, yrityksille ja ihmisille ovat edesauttaneet onnistumista kriisin hoidossa.

”Nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että emme ole 2010 finanssikriisin tiellä: vienti vetää, teollisuuden tilauskirjat paisuvat, kiinteät investoinnit ovat nousemassa kaikkien aikojen ennätykseen ja kuluttajien luottamus talouteen on ennätyskorkealla”, Lindtman sanoo.

Hänen mukaansa tämä kaikki kertoo vahvasti siitä, että yritykset uskovat Suomeen ja hallituksen talouspolitiikka toimii.

Lindtman kuitenkin huomioi, että nyt ollaan vasta vaalikauden puolivälissä.

”Olemme saavuttaneet paljon, mutta paljon on vielä tekemättä eikä itsetyytyväisyyteen ole kenelläkään varaa. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus valmistui kevätistuntokauden päätteeksi. Vuosien työn tulos on ollut vuoroin kunkin hallituksen pöydällä, ja vihdoin pystyimme viemään läpi mallin, joka on perustuslain mukainen ja mahdollistaa suomalaisille entistä paremmat palvelut. ”

Menneillä saavutuksilla ei Lindtmanin mukaan kuitenkaan ole merkitystä, jos katse ei ole vahvasti tulevassa.

”Sosialidemokraattisella eduskuntaryhmällä on suuret odotukset loppuvaalikaudelle. Tavoitteemme on edelleen parantaa vanhuspalveluita sekä uudistaa asiakasmaksut sote-palveluissa. Hoitovelan purkamisessa, hoitoon pääsyn nopeuttamisessa sekä ilmasto- ja työllisyystoimissa on vielä tekemistä. Suomalaiset ansaitsevat joustavammat ja tasa-arvoisemmat perhevapaat. Seuraavat kaksi vuotta ovat myös täynnä työtä, kun alueilla ryhdytään toimeenpanemaan päätettyjä uudistuksia”, Lindtman linjaa.

