T&K-rahoituslaki on historiallinen, mutta perusteltu poikkeus, katsoo oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen Puheenvuoron blogissaan.

Mykkänen oli mukana parlamentaarisessa työryhmässä, joka pohti tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoitusta. Työryhmän raportti julkaistiin tänään.

Kokoomuslainen on erityisen tyytyväinen neljään asiaan: ensinnäkin työryhmä esittää ”historiallista T&K:n rahoituslakia”, joka tekisi T&K-panoksista lakisääteisen budjettimenon.

”Se on historiallinen ratkaisu, jollaista ei ole tehty sitten korkeakoulujen kehittämislain 1980-luvulla. Työryhmän on tutustunut niin tieteelliseen näyttöön kuin tutkimuksen ja T&K-investoijien käytännön tuntumaan. Minusta näyttää selvältä, että tämä historiallinen poikkeuslaki kannattaa tehdä. T&K-panosten kääntäminen pitkäjänteiselle kasvu-uralle on osa Suomen menestyksen reseptiä”, Mykkänen kirjoittaa blogissaan.

Toiseksi avustusmuotoinen T&K-rahoitus olisi Mykkäsen mukaan kehysmeno eikä työryhmä esitä kehyksen ulkopuolista valtion rahastoa; kolmanneksi rahoituslain rinnalle tulisi pysyvä ja nykyistä laaja-alaisempi yritysten T&K-toiminnan verokannustin ja neljänneksi työryhmän esitys tunnustaa, että yritysten ”innovaatiovetoisen kasvun toimintaympäristön” on oltava Suomessa ensiluokkainen.

”Lain lähtökohta ja käytännössä edellytys onnistumiselle on se, että yritykset laittavat lisää 2 euroa jokaista valtion laittamaa euroa kohden. Silloin lopputulos on T&K-investointien tasona 4 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen.”

Mykkänen toivoo, että pääministeri Sanna Marinilla (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikolla (kesk) on ”rohkeutta ja tahtoa alkaa toteuttaa tätä agendaa” jo ensi keväänä, kun hallitus päättää vuoden 2023 budjetista.

”Valtion T&K-rahoitus on ollut liian heittelehtivää jo kymmenisen vuotta. Siinä lähes kaikilla puolueilla on peiliin katsomisen paikka. Edellisten tapaan myös nykyinen hallitus on tehnyt lisäyksiä kertaluonteisilla yhden vuoden panoksilla. Mikäli jokin ei muutu, vuoden päässä tästä hetkestä häämöttää historiallisen raju tieteen ja tutkimuksen valtion panosten lasku. Sen voi vielä kääntää”, Mykkänen katsoo.

LUE SEURAAVAKSI: