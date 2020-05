Strategiat. Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell on seissyt järkähtämättä maan avoimen linjan koronapolitiikan takana, vaikka luvut näyttävät pahalta ja strategiaa on arvosteltu niin kotimaassa kuin maailmalla. Hänen mukaansa totuus eri strategioiden toiminnasta on selvillä vasta parin vuoden sisällä.

Kuva: Jonas Ekstromer/TT