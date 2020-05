Verottaja muistuttaa, että ainakin tulot, vähennykset ja tilinumero kannattaa jokaisen käydä tarkistamassa. Viisi miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa ovat saaneet esitäytetyn veroilmoituksensa maalis-huhtikuussa.

"OmaVerossa esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen käy nopeasti. Jos tietää että veroilmoitukseen on täydennettävää, esimerkiksi vähennyksiä, tarvittavat tiedot kannattaa varata valmiiksi esille. OmaVero ohjaa käyttäjää eteenpäin", sanoo Verohallinnon viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki tiedotteessa.

Verottajan mukaan valtaosalla suomalaisista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat jo valmiiksi oikein. Tietojen oikeellisuus on asiakkaan vastuulla.

"Tiedot pitää aina tarkistaa. Jos ne ovat oikein eikä täydennettävää ole, ei tarvitse tehdä mitään", sanoo Hietamäki.

"Jos ilmoitusta tarvitsee täydentää, apua saa vero.fi-sivuilta sekä Verohallinnon chatista ja some-kanavilta. Olemme koonneet yksinkertaisia ohjeita, joiden avulla veroilmoituksen täydentäminen sujuu helposti. Chat neuvoo arkisin virka-aikaan ja veroilmoituksen jättöviikoilla maanantaisin ja tiistaisin kello 19:ään saakka."

Tulojen ja vähennysten lisäksi esitäytetyltä kannattaa tarkistaa omat perustietonsa. Varsinkin tilinumero kannattaa käydä tarkistamassa mahdollisen veronpalautuksen näkökulmasta.

Myös kiinteistöverotuspäätös kannattaa tarkistaa nyt, vaikka kiinteistöveron maksuaika on vasta myöhemmin. Kiinteistön omistavilla henkilöasiakkailla on huomenna määräpäivä myös kiinteistöverotuspäätöksen tarkistamiselle. Kiinteistöverotuspäätökset on toimitettu asiakkaille maaliskuussa.

"Myös kiinteistöverotuspäätöksen tiedot kannattaa tarkistaa. Jos korjattavaa tai täydennettävää on, korjaukset kannattaa tehdä OmaVerossa. Määräpäivä korjauksille on 5. toukokuuta", Nilla Hietamäki sanoo.

"Kiinteistöveron maksupäivät ovat vasta myöhemmin. Tänä vuonna kiinteistöveron maksupäivät ovat ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Valtaosalla henkilöasiakkaista kiinteistöveron maksupäivät ovat elokuussa ja lokakuussa."