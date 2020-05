Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula katsoo, että suomalainen koronakeskustelu ”menee pieleen” kolmessa asiassa.

Hän kirjoittaa Facebookissa, että ensinnäkin keskustelussa koronastrategiasta kuvitellaan, että on olemassa selkeitä linjavaihtoehtoja.

”Todellisuudessa kaikki maat käyttävät aika lailla sekaisin erilaisia menetelmiä sen mukaan, mitä viruksesta tiedetään ja mitä paikalliset olosuhteet ja resurssit mahdollistavat”, Kontula kommentoi.

Hän huomauttaa lisäksi, että moni maallikkokeskustelija käyttää tutkimuksia ja niistä uutisoivia medialinkkejä virheellisesti.

”Ei jakseta perehtyä, mikä osuus tästä materiaalista oikeasti on tutkimusta ja mikä sen ylittävää asiantuntija-arviota. Tilastoja luetaan väärin. Lisäksi toistuva ongelma on, että argumenteissa sotketaan kulttuurisidonnaiset ja biologiset tutkimustulokset (esimerkiksi jos tutkimus osoittaa, että virus leviää poskisuudelmassa, tällä tiedolla on todennäköisesti aivan erilainen merkitys Ranskassa kuin Suomessa). ”

Kolmas ongelma on Kontulan mukaan se, ettei hahmoteta, että myös rajoitustoimet ovat iso turvallisuuskysymys.

”Ne tappavat suoraan, kun muiden terveyspalvelujen saatavuus heikkenee, kotiväkivalta ja mielenterveysongelmat lisääntyvät jne. Ne tappavat välillisesti, kun näitä laskuja maksellaan seuraavat vuosikymmenet. Ne myös säästävät ihmishenkiä, kun liikennekuolemat vähenevät, hengitysilma puhdistuu jne. Siksi koronatoimet ovat huomattavasti laajempi yhteiskunnallinen kysymys kuin epidemiologiset tilastot.”

Kontula korostaa, että kulkutauti väistämättä on tunteisiin menevä asia ja tunteet etsivät aina yksinkertaistuksia, mutta kyseessä on oikeasti monimutkainen asia.

”Meidän tavoitteemme on rämpiä läpi mahdollisimman pienillä inhimillisillä vaurioilla, ja se edellyttää tilanteen ja vaikutussuhteiden kokonaisvaltaista hahmottamista. Tässä yksinkertaista perusratkaisua ei ole.”

