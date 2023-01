Eduskunta on aloittanut ilmastomuutoksen sopeutumissuunnitelman käsittelyn lähetekeskustelulla.

Suunnitelmaa käsitellään valtioneuvoston selontekona, ja se kattaa vuoteen 2030 asti keskeiset tavoitteet ja toimet, joilla varaudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.

Selonteon esitteli maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk), joka nosti esille muun muassa Suomen metsien aseman ilmastonmuutoksessa.

"Metsiin kohdistuvat tuhoriskit kasvavat ilmaston muuttuessa, mutta tähänkin voidaan varautua ja tätäkin voidaan hillitä huolehtimalla metsien kasvukyvystä ja metsien terveydestä. Metsien monimuotoisuus ja metsien elinvoimaisuus vahvistavat kykyämme sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Elinvoimaiset, monimuotoiset ja ilmastokestävät metsät mahdollistavat yhteiskuntamme kaiken toiminnan pohjan tulevaisuudessa”, Kurvinen sanoi.

Tästä kiellosta sovittiin Sipilän kaudella

Eduskuntaryhmät korostivat vastauspuheenvuoroissaan esimerkiksi kotimaisen energiantuotannon osuuden kasvattamista​ osana varautumissuunnitelmaa, huoltovarmuutta ja maa​talouden kannattavuuden varmistamista.​

”Meillä on tehty huoltovarmuuden kanssa kriittisiä virheitä, ja kysyn ministeriltä: Aiotteko te tällä hallituskaudella vielä peruuttaa tuon lain, jolla on kielletty hiilen käyttö alkaen vuonna 2029? Se on huoltovarmuuskysymys, kuten Huoltovarmuuskeskus on tuonut esiin”, perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri tiedusteli.

Kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 alkaen. Asiasta linjattiin Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella. Kivihiilen kiellosta vallitsi eduskunnassa varsin suuri yksimielisyys, sillä ehdotettu laki hyväksyttiin äänin 170–14. Lakia vastustaneista 13 oli perussuomalaisia.

Tavoitteena on ollut, että Suomi luopuu asteittain fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa ja siirtyy kohti päästötöntä energiajärjestelmää. Ensimmäisenä fossiilisista lopetetaan hiilen käyttö energian tuotannossa.

”Nyt vahvistettavat lait tähtäävät kaikki samaan maaliin – entistä määrätietoisempaan ja nopeampaan toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kivihiilen osalta olemme sen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa. On tärkeää, että saimme nyt lyötyä perälaudan kivihiilen poltolle”, korosti tuolloin asunto-, energia- ja ympäristöministerinä toiminut Kimmo Tiilikainen (kesk).

”Aivan törkeää!”

Keskiviikon täysistunnossa ministeri Kurvinen pahoitteli joutuvansa olemaan kommenteissaan varovainen, koska kivihiili ei ole hänen rooteliaan, vaan kuuluu työ- ja elinkeinoministeriöön.

”Mielestäni hallituksen ilmastopoliittiset ratkaisut ovat olleet kuitenkin erittäin tarpeellisia. Ihmettelen sitä, että perussuomalaiset ilmeisesti toivoisivat edustaja Merenkin suulla sitä, että ostettaisiin enemmän kivihiiltä Venäjältä, ja että se olisi tosi hyvä juttu, kun ei olisi kielletty kivihiilen käyttöä ja ostettaisiin vaan Putinilta kivihiiltä eikä käytettäisi suomalaista puuta, aurinkoa, tuulta ynnä muita uusiutuvia energianlähteitä”, Kurvinen latasi ja sai aikaan välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä.

”Väärin siteerattu, aivan törkeää!” Meri huudahti vaadittuaan vastauspuheenvuoroa, jota ei kuitenkaan varapuhemies Juho Eerolalta (ps) herunut.

Kansanedustaja Lulu Ranne (ps) syytti Kurvista ja keskustaa vaalipaniikista ja siitä, että perussuomalaisten sanoma meni ohi. Ranne syytti, että hallituksen ”ideologinen selonteko sulkee silmänsä ilmastonmuutoksen torjunnan aiheuttamilta uhkilta, jotka ovat käsillä juuri nyt”.

”Te kurjistatte ja köyhdytätte suomalaisia ja Suomea ylikireällä ilmastopolitiikallanne. Sopeutuminen olisi Suomen kaltaiselle maalle ainoa järkevä ja kustannustehokas tapa suhtautua ilmastonmuutokseen. Nykyiset ilmastonmuutoksen torjuntayritykset aiheuttavat valtavan paljon suuremmat talous- ja hyvinvointitappiot kuin ilmastonmuutos konsanaan”, Ranne sanoi.

Kurviselta toive seuraavalle hallitukselle

Ministeri Kurvinen puolestaan esitti toiveen seuraavalle hallitukselle ja uuteen hallitusohjelmaan kaikille puolueille ja ryhmille huhtikuun eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan.

”Meidän pitäisi kyllä saada aikaan vähän aktiivisempaa metsänhoitoa. On tosi iso ongelma, että vaikkapa Kemera-rahoja jää käyttämättä ja nuoria metsiä jää hoitamatta, sinne syntyy rästejä. Itse toivoisin, että ensi vaalikaudella me voisimme saada vaikkapa veroporkkanoita niin, että kuolinpesät, joissa on metsää, purettaisiin ajoissa. Voisiko perintöveroon tehdä huojennuksen tähän liittyen? Ja voisiko olla esimerkiksi määräaikainen, vaikkapa kahden tai kolmen vuoden, luovutusvoittoverohuojennus, jos myy metsää, että saataisiin vähän yhtenäisempiä metsätiloja ja metsäaloja, joita sitten hoidettaisiin?”

Sopeutumissuunnitelma edistää osaltaan Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä eurooppalaisen ilmastolain kansallista toimeenpanoa.​ Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin mietintöä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan​.