Politiikan tutkijat pitävät sekä mielenkiintoisensa että aiheellisena tasavallan presidentin Sauli Niinistön huolta Suomen poliittisen järjestelmän toimivuudesta.

Presidentti puuttui melko poikkeuksellisella tavalla Suomen sisäpoliittiseen tilanteeseen huomauttamalla, että yksikään tällä vuosituhannella nimitetty hallitus ei ole istunut täyttä kautta.

”Vuodesta 2003 lukien nyt aloittanut hallitus on yhdeksäs ja pääministeri kahdeksas. Aiemmin totuttu täyden vaalikauden rytmi on pudonnut keskimäärin alle kahden ja puolen vuoden. Äkkiseltään luvut voisi tulkita haurastuvan parlamentarismin tai levottoman poliittisen tilanteen aiheuttamiksi. Näin ei kuitenkaan ole. Yksikään hallitus ei ole kaatunut välikysymykseen eikä kertaakaan ole päädytty poliittiseen pattitilanteeseen. Oikeastaan päinvastoin. Kesken kauden eronnutta hallitusta on pikaiseen seurannut uusi hallitus lähes identtisellä ohjelmalla ja kokoonpanolla. Lukuun ottamatta vaihtunutta pääministeriä”, hän sanoi.

Presidentti korosti puheessaan sitä, että hallitus toimii kollegiona.

”Siitä, mitä yhdessä päätetään, yhdessä vastataan. Tämä kiistaton yhteisvastuu on jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta sen muistaminen voi sekä keventää pääministerin taakkaa että rohkaista häntä toimissaan. Politiikassakin tarvitaan työrauhaa. Poliittista draamaa syntyy hetkessä, politiikan tulokset ottavat aikansa.”

Valtiotieteen emeritusprofessori Heikki Paloheimo arvioi, että 2000-luvun hallitusten sisäisen työskentelyn ongelmia pohdittaessa yksi syy saattaa liittyä 1990-luvulla tehtyyn valtioneuvostouudistukseen.

”Se vähensi huomattavasti niiden asioiden lukumäärää, jotka päätetään kollegiaalisesti valtioneuvoston yleisistunnoissa ja lisäsi vastaavasti kunkin ministerin itsenäisesti tekemää päätöksentekoa. Tuon päätöksentekoa keventämään tarkoitetun muutoksen tarkoittamattomana sivuvaikutuksena näyttää käyneen niin, että valtioneuvosto ei riittävästi keskustele poliittisista ratkaisuistaan kollegiona, in corpore”, hän arvioi Facebookissa.

1990-luvulla Suomessa tehtiin päätösvallan perusteellisempi jako, kun valtioneuvoston yleisistunnolle jätettiin laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät kysymykset sekä asiat, joiden merkitys vaatii yleisistuntokäsittelyä. Monien asiantuntijoiden mukaan ratkaisulla murrettiin Niinistön korostamaa kollegiaalisuuden perinnettä.

Paloheimo sanoo, että 1990-luvulla tehty valtioneuvostouudistus antaa pääministerille haasteellisen tehtävän, jossa kaikki 2010-luvun pääministerit ovat hänen mukaansa epäonnistuneet.

”Hänen (pääministerin) tehtävänsä on saada hallitus, sen ministerit ja puolueet sitoutumaan yhteisesti hyväksyttävissä olevaan toimintalinjaan. Sitä ei saa aikaan ilman yhteisiä keskusteluja, yhteistä kollegiaalista toimintaa. Tässä asiassa, yhteiseen toimintalinjaan sitouttamisessa, kaikki 2010-luvun pääministerit ovat epäonnistuneet. Sen seurauksena Suomessa oli 2010-luvulla seitsemän pääministeriä.”

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta pitää Sauli Niinistön huolta aiheellisena erityisesti lainsäädäntötyön näkökulmasta.

”On totta, että hallitusten tiuha vaihtuminen voi aiheuttaa potentiaalisia ongelmia lainsäädäntötyölle. Pidän mielenkiintoisena myös presidentin muistutusta siitä, että hallitus on kolleegio, joka kantaa yhdessä vastuun toiminnastaan. Tämä on osuva havainto. Jo pidempää on ollut niin, että ministerit keskittyvät johtamaan ministeriöitään ja vain isoimmista linjoista sovitaan yhdessä. Samaan aikaa politiikka on henkilöitynyt yhä enemmän puoluejohtoon ja pääministeriin”, Ruostetsaari kommentoi Lännen Medialle.

Ruotsetsaari näkee, että Niinistö penää puheessaan myös hallitukselta yhteishenkeä sekä keskinäistä luottamusta ja ministereiltä tukea myös pääministerin suuntaan.

”Viime aikoinahan pääministeri on tukenut ministereitä, eikä toisinpäin. Selvästi Niinistön puheessa on kaikuja Antti Rinteen (sd) erosta.”

Ruostetsaari muistuttaa, että myös 1970-luvun lyhytikäiset hallitukset aiheuttivat huolta aikalaisissaan.

”1980-luvulla päästiin taas pidempi-ikäisiin hallituksiin ja nyt tilanne on taas muuttunut.”

Niinistön uudenvuoden puhe on saanut osakseen suuren määrän kehuja. Moni on luonnehtinut puhetta Niinistön parhaaksi. Presidentti kertoi kantavansa kasvavaa huolta siitä, miten me Suomessa kohtelemme toisiamme.

