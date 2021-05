Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ihmettelee, onko pääministeri Sanna Marin (sd) edelleen Suomen metsäluonnon puolella.

”Me tarvitsemme Suomen hallitusta ja sen pääministeriä Suomen metsäluonnon puolelle. Uskon sitä suomalaisten myös odottavan. Puolustatko yhä Suomen metsäluontoa, pääministeri Marin, kuten sanot lapsena tehneesi lähimetsässäsi”, Niinistö kysyy blogissaan.

Hän kertoo joutuneensa kevään aikana toistuvasti selittämään europarlamentissa kollegoille, mitä Suomen luonto- ja ilmastonsuojelumyönteiselle hallitukselle on tapahtunut.

“Se on ollut myös itselleni tuskallista ja osin häpeällistä seurattavaa. Omaa hiilineutraalisuustavoitettaan vuodelle 2035 aiemmin esitelleet Suomen ministerit ovat juosseet pitkin kevättä tapaamassa komissaareja päätavoitteenaan saada komissio käytännössä luopumaan kokonaan ympäristöreunaehdoista metsien talouskäytössä. Suomella ja EU:lla ei ole uskottavuutta vaatia tropiikin maita pysäyttämään metsäkatoa ja suojelemaan Amazonia, jos emme ole valmiita varmistamaan oman metsiemme käytön ekologista kestävyyttä. Tähän Suomen hallitus ei näytä olevan EU-politiikassaan valmis”, Niinistö kommentoi.

”Tätä vaikuttamista luontotavoitteita vastaan ovat tehneet keskustan ministerit Vanhanen, Lintilä ja Leppä, mutta valitettavasti sitä on tehnyt myös pääministeri Marin. Tämä on noloa myös siksi, että en usko tällaisen linjan olleen äänestäjien mielessä kun he äänestivät nykyisen hallituskoalition useimpia puolueita. Ymmärrän, että keskusta on puolueena tätä mieltä. Siksi suuntaan kysymyksen pääministeri Marinille: miksi olet liittoutunut tässä asiassa keskustalaisten ministerien kanssa suomalaisten enemmistön ja oman hallitusohjelmasi linjaa vastaan”, hän jatkaa.

Euroopan unioni suunnittelee parhaillaan merkittäviä linjauksia, jotta ilmastopäästöjä pystyttäisiin vähentämään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Samalla Euroopan komissio on nostanut luontokadon ja lajien uhanalaistumisen ilmastokriisin ratkaisemisen rinnalle tärkeäksi asiaksi. Niinistön mukaan Euroopan unioni on käsittelemässä metsien ympäristö- ja ilmastoarvojen kannalta neljää tärkeää lakihanketta: hiilinieluja vahvistavaa ja ilmastonsuojelua edistävää lulucf-asetusta, uusiutuvan energian kestävyyskriteerejä, kestävän rahoituksen taksonomiaa sekä EU:n luonnon monimuotoisuuden strategiaa vuodelle 2030.

”Nyt Suomen hallitus on lobannut pääministerinsä johdolla sen puolesta, että käytännössä kaikki metsätalouden ja -teollisuuden tulevat hankkeet olisivat automaattisesti Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia ja luonnolle hyväksi, ilman erillisiä kriteerejä tai velvoitteita valvoa vaikutusta luonnolle. Tämä on tieteellisen tiedon vastaista propagandaa ja sitä on ihmetelty, syystä, europarlamentissa”, Niinistö huomauttaa.

Aikaisemmin viikonloppuna hän nosti sosiaalisessa mediassa keskusteluun Sanna Marinin ja Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin huhtikuussa Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille lähettämän kirjeen, jossa vaaditaan luonnonläheisen metsätalouden käsitteen poistamista taksonomiaesityksestä.

Asiaan otti kantaan myös eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.

”On yksi asia, mistä annetaan periksi, kun tehdään hallitusyhteistyössä väistämättömiä kompromisseja. Toinen asia on, jos pääministeri viestii EU-komissioon jotain, joka ei vastaa hallituksen eduskunnalle ilmoittamaa kantaa.”

Asia on saanut laajaa huomiota myös Ruotsissa, jossa Dagens Nyheter käsitteli sitä viime viikolla. Lehden haastattelema Stefan Löfvenin lehdistösihteeri kertoo, että Ruotsin pääministeri katsoo taksonomiakriteerien ylittävän EU:n voimassa olevan lainsäädännön.