EU-komissaari, SDP:n entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen arvostelee puheita Suomen EU-erosta pitkäaikaisena tavoitteena.

Urpilainen ei mainitse perussuomalaisia nimeltä, mutta käytännössä kyse on perussuomalaisten näkemyksistä. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho totesi uutistoimisto Reutersille viime viikolla, että Suomen olisi perusteltua tähdätä pitkällä tähtäimellä EU-eroon. Tavoite on kirjattu myös perussuomalaisten EU-poliittiseen ohjelmaan vuodelta 2019.

Halla-aho tarkensi myöhemmin lauantaina puoluekokouksessa, ettei ero EU:sta ole millään tavalla realistinen. Perussuomalaiset keskusteli lauantaina puoluekokouksessaan puolueen EU-poliittisesta ohjelmasta, jota ollaan päivittämässä.

Urpilainen sanoi kesän vahvistaneen hänen kokemustaan siitä, että suomalaiset ymmärtävät Euroopan unionin merkityksen ja sen, että moniin haasteisiin tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja, kuten ilmastonmuutokseen ja teknologiseen murrokseen. Näissä asioissa EU on Urpilaisen mukaan ottanut johtajuutta, joka heijastuu ulkopolitiikkamme ja kumppanuuksiemme kautta koko maailmaan.

”Tätä taustaa vasten on erikoista, jos Suomen politiikassa perustellaan EU-eroa Suomen pitkäaikaisena tavoitteena. On sanottava suoraan, että sisäänpäin kääntyminen tai Suomen EU-ero ei ole Suomen etu – ei nyt eikä tulevaisuudessa. EU-jäsenyys on se iso valinta, joka jokaisen kansakunnan on tehtävä: uskommeko, että kansainvälinen yhteistyö ja vahva ja toimintakykyinen EU on pienen maan paras tulevaisuus – vai uskommeko, että pieni maa pärjää yksin ja kääntymällä sisään päin? Tätä valintaa Suomi ja me suomalaiset emme pääse pakoon”, Urpilainen sanoi SDP:n kesäkokouksessa.

”Keskeisin Suomen kansainvälistä asemaa määrittävä tekijä on Euroopan unionin jäsenyys, jonka puolustamiseen tarvitaan poliittista johtajuutta. EU-jäsenmaana meidät nähdään osana länttä ja osana eurooppalaista arvoyhteisöä. EU on merkittävä geopoliittinen toimija maailmanlaajuisesti ja Suomen keskeisin väline vaikuttaa niin lähialueisiinsa kuin globaaleihin kysymyksiin.”

Suomen suunta nojaa Urpilaisen mukaan eurooppalaisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Eurooppalaisille on vuosisatoja saarnattu kristillisestä ihmiskäsityksestä, jonka mukaan jokainen ihminen on arvokas ja kaikilla on yhtäläiset ihmisoikeudet sekä ”lähimmäisvastuuta koko ihmiskunnasta”.

”Näiden arvojen varaan on eurooppalaisia yhteiskuntia myös rakennettu. Pelkistä onnistumisista historia ei koostu. Mutta ei ole ihme, että Euroopassa on luovuttu kuolemanrangaistuksesta tai että Euroopassa on rakennettu toimivia demokratioita, oikeusvaltioita ja hyvinvointivaltioita. Suomessakin hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu tämän ihmiskäsityksen varassa.”

Urpilainen ilmoitti tänään harkitsevansa vakavasti SDP:n presidenttiehdokkuutta ja ilmoittavansa päätöksensä marraskuuhun mennessä.

