Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa arvioi Venäjän hyökkäyksen etenemistä Ukrainassa pohtimalla, onko voitto enää kummankaan osapuolen saavutettavissa. Hän muistuttaa samalla, että Venäjän toive nopeasta ja helposta voitosta Ukrainassa on osoittautunut epärealistiseksi.

”Kysymystä voitosta voi ajatella absoluuttisesti tai suhteellisesti. Vaikka Venäjä on menestynyt varmasti paljon heikommin kuin kukaan odotti, se on kuitenkin absoluuttisilla mittareilla hitaasti edennyt eri puolilla Ukrainaa. Tämä ei tarkoita, että Venäjä olisi vielä voitolla. Kysymys kuuluu, riittääkö Venäjän absoluuttinen voima ja kyky. Kääntääkö isomman osapuolen etulyöntiasema pidemmällä (viikkojen tai kuukausien) aikajänteellä tilanteen Venäjälle suotuisemmaksi? Absoluuttista sotilaallista menestystä on liian varhaista ennustaa lopullisesti”, hän kommentoi yksityisellä Twitter-tilillään.

Venäjän voimavarojen arvioidaan Pihlajamaan mukaan monessa yhteydessä olevan yhä suuremmalta osin käytössä. Hän ennakoi, että jossain vaiheessa saattaa nousta esiin jopa kysymys Venäjän liikekannallepanosta.

”Vaikka Venäjän absoluuttinen menestys paranisikin, on jo nyt erittäin vaikea nähdä, että maa selviytyisi tilanteesta yksiselitteisenä voittajana, joka saisi määritellä Ukrainan tulevaisuuden ilman, että sitä Ukrainan sisältä haastettaisiin. 40 miljoonan ihmisen maata on kaiken nähdyn jälkeen lähes mahdoton alistaa, vaikka poliittiseen sopimukseen Ukrainasta joskus tulevaisuuteen päästäisiinkin.”

Toinen olennainen kysymys Pihlajamaan mukaan on se, pystyykö Ukraina jatkamaan taistelua riittävän kauan.

”Ukrainan liikekannallepanon onnistumisesta on vähän tietoa. Vielä joitakin viikkoja sitten monelta taholta kuultiin skeptisiä arvioita sen onnistumisesta. Etäältä katsottuna on vaikea nähdä todellista tilannetta. Vaikka Ukraina juuri nyt näyttäisi kykenevän vastarintaan, on vaikea sanoa, miten pitkään se kykenee jatkamaan. Tämä riippuu monista tekijöistä, myös aseavun onnistumisesta. Vaikka Venäjä ei ole viime päivinä saanut isoja läpimurtoja aikaiseksi, ei tästä voi suoraan ennustaa tulevaa kehitystä”, hän kommentoi.

Sotatieteiden tohtori Antti Paronen sanoo, että venäläisten tapa käydä taisteluita sodan ensimmäisinä päivinä kertoi tavoitteesta nopeaan, kaappauksenomaiseen hyökkäykseen, jonka onnistuessa tuloksia olisi sitten mahdollisesti hyödynnetty neuvottelupöytien kautta. Nykytilanteen valossa Paronen arvioi, että luvassa voi olla vielä nykyistä suurempia keskityksiä myös kaupunkeihin.

”Ukrainalainen vastarinta vaikuttaa pakottaneen Venäjän käyttämään tulta maahyökkäyksensä tukemiseen ensi hetkiä enemmän. Toisin sanoen keskeinen venäläisten onnistumisen edellytys on tulenkäytön massamaisuus. Tämä tarkoittaa vastarinnan tulella tuhoamisen periaatteen noudattamista. Tällä on jatkoseuraamuksena joukkojen käytön joustava, mutta tehokas toteutus. Niiden käytön painopiste voidaan suunnata sinne missä sillä saavutetaan eniten”, hän kommentoi Twitterissä.

Samoilla linjoilla on CNN:n haastattelema nimetön tiedustelulähde, joka odottaa Venäjän lähettävän 1 000 sotilasta lisää Ukrainaan. Lähteen mukaan tiedustelutiedoissa on viitteitä siitä, että Moskova aikoo keskittää pommituksia kaupunkeihin.

Siviilejä yritetään jälleen sunnuntaina evakuoida Mariupolin kaupungista, jossa väliaikaisen tulitauon on määrä alkaa puoliltapäivin Suomen aikaa.