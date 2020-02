Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger irtisanoutuu tehtävistään, puolue tiedottaa.

Twitter-tilillään julkaistujen väkivaltaisten viestien vuoksi kuohunnan keskelle joutunut Dellinger ilmoitti puolueelle päätöksestään perjantaiaamuna. Lue viesteistä lisää tämän linkin takaa löytyvästä jutusta.

“Viime päivinä noussut kohu on syönyt luottamuksen, jota ilman ei ole mahdollista tehdä toiminnanjohtajan työtä. Siksi en voi tehdä muuta kuin kantaa vastuun tilanteesta ja irtisanoutua tehtävästäni. Kiitän kanssani työskennelleitä kuluneista vuosista ja pyydän anteeksi tuottamaani pettymystä“, Misha Dellinger sanoo vasemmistoliiton tiedotteessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tuomitsi Dellingerin Twitter-tilin kirjoitukset perjantaiaamuna. Hän kertoo nyt arvostavansa Dellingerin päätöstä, ”joka osoittaa vastuunkantoa vaikeassa tilanteessa”.

“Vasemmistoliitto on rauhan liike, joka on sitoutunut tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteeen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Jokaisen vasemmistoliiton toimintaan osallistuvan on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen. Julkisuudessa esillä olleet kirjoitukset ovat täysin ja yksinkertaisesti tuomittavia eivätkä edusta millään tavalla vasemmistoliiton arvoja”, Andersson sanoo.

Misha Dellingerin irtisanoutuminen astuu puolueen mukaan voimaan välittömästi. Tiedotteesta ei ilmene, miten käy Dellingerin jäsenyydelle vasemmistoliitossa. Puheenjohtaja Andersson on aiemmin todennut, että tapaus käsitellään perusteellisesti puoluehallituksessa.

Dellinger on todennut, että vaikka hän on perustanut Twitter-tilin, jolla väkivaltaisia viestejä on julkaistu, hän ei ole itse kirjoittanut kyseisiä viestejä.

