Euroopan parlamentin jäsenet vetoavat EU-jäsenmaiden johtajiin Venäjän eristämiseksi. Vetoomukseen osallistui lyhyessä ajassa hieman yli 200 meppiä, kun parlamentissa on edustajia kaikkiaan 705.

Ukrainalaisen Butšan kaupungin siviiliväestön massamurha kiristää vaatimuksia Venäjän täydellisestä eristämisestä ja pakotteiden tiukentamisesta EU:ssa. Yli 200 europarlamentaarikkoa on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan energiatuontikiellon kaltaisten tiukkojen pakotteiden välitöntä asettamista Venäjälle ja raskaan aseavun toimittamista Ukrainalle.

Kirjeen on koonnut belgialaismeppi, maansa entinen pääministeri Guy Verhoftstadt, joka jakoi sen Twitter-tilillään. Vetoomuksessa ovat mukana suomalaismepeistä kokoomuksen Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen, keskustasta Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen, vihreistä Ville Niinistö, Heidi Hautala ja Alviina Alametsä sekä RKP:n Nils Torvalds.

Nopeasti kootulta listalta puuttuvat suomalaisedustajista SDP:n Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen sekä vasemmistoliiton Silvia Modig.

Vetoomus on osoitettu Eurooppa-neuvostolle eli jäsenmaiden johtajille sekä Euroopan komissiolle.

Kirjeen mukaan neuvoston hätäkokouksen täytyy päättää täydestä öljyn, kaasun ja kivihiilen tuontikiellosta Venäjältä, sulkea kaikki satamat venäläisaluksilta, sulkea kaikki venäläispankit SWIFT-järjestelmästä sekä toimittaa kiireellisesti uutta, raskastakin aseapua Ukrainalle. Aseavun osalta mepit mainitsevat panssarivaunut ja -ajoneuvot, kehittyneet ilmatorjuntajärjestelmät ja raskaan tykistökaluston.

”Emme voi odottaa uusien sotarikosten tapahtuvan. Putinin hallinnon resurssit täytyy tyrehdyttää nyt”, vetoomuksessa todetaan.

”Eurooppalaisina me aina sanomme ’ei koskaan enää’ 1900-luvun kansanmurhista mantereellamme. Tarkoitammeko me niitä sanoja? Tämä on meidän johtopäätöksemme”, allekirjoittajat toteavat.

