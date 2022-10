Syyskuun Ukraina valtasi Venäjältä takaisin Harkovan alueella sijaitsevan Iziumin kaupungin. BBC ennakoi, että seuraavaksi vuorossa on strategisesti tärkeä Lyman.

Ukrainan joukot. Syyskuun Ukraina valtasi Venäjältä takaisin Harkovan alueella sijaitsevan Iziumin kaupungin. BBC ennakoi, että seuraavaksi vuorossa on strategisesti tärkeä Lyman.

Ukrainan joukot. Syyskuun Ukraina valtasi Venäjältä takaisin Harkovan alueella sijaitsevan Iziumin kaupungin. BBC ennakoi, että seuraavaksi vuorossa on strategisesti tärkeä Lyman.

Britannian yleisradioyhtiö BBC arvioi, että Venäjä on myöntämässä tappion strategisesti tärkeässä Lymanin kaupungissa.

”Useat venäläiset sotilaskommentaattorit ovat julkaisseet Telegram-kanavillaan viestejä, joissa kerrotaan, että Ukrainan armeija on joko jo valloittanut Lymanin tai ainakin saapunut kaupunkiin”, BBC kertoo uutisessaan.

Ukraina ilmoitti lauantaiaamuna saartaneensa tuhansia venäläissotilaita Lymanissa. BBC uutisoi aikaisemmin Ukrainan presidentin kansliapäällikön Andriy Yermakin Twitterissä julkaisemasta videosta, jolla ukrainalaiset sotilaat heiluttavat Ukrainan lippua kaupungin laitamilla. Ukrainan sotilasviranomaiset eivät kuitenkaan ole vielä vahvistaneet tietoa tai videon aitoutta,

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi myöhään perjantaina, että Ukraina todennäköisesti onnistuu vapauttamaan tai piirittämään Lymanin 72 tunnin sisällä.

Sotahistorian tuntija Emil Kastehelmi, joka ylläpitää tiiminsä kanssa Ukraina-tilannekarttaa, kirjoittaa Twitterissä, että Ukraina on jo vapauttanut kaikki ympäröivät kylät.

”Tilanne Lymanin ympärillä on venäläisille erittäin vaikea. Ukraina on vapauttanut kaikki ympäröivät kylät - vain Lyman ja Zarichne ovat pystyssä. Näiden kaupunkien välinen tie on ainoa, jota voidaan käyttää vetäytymiseen”, hän sanoo.