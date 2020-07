Kuva: Tiina Somerpuro

Keskustelu EU:n elvytyspaketista kilpistyy kerta toisensa jälkeen Italiaan. Etenkin Suomessa vallalla on outo harhaluulo, että elvytyspaketti tarkoittaa miljardipottia Italialle ja vain Italialle.

Totuus on luonnollisesti toinen, mutta sillä ei keskustelussa ole suurta painoarvoa. Jopa Sanna Marinin (sd) suusta on kuultu, ettei elpymispaketilla pelasteta yksittäisiä jäsenmaita. Suomi ei toki ole harhaluuloineen yksin, vaan samaa tautia on liikkeellä esimerkiksi Hollannissa.

Kaikki tämä perustuu myös tahallisiin väärinkäsityksiin.

Itävaltalainen taloustieteilijä Philipp Heimberger on kevään ja kesän aikana ansiokkaasti pyrkinyt oikomaan näitä harhakäsityksiä. Viikonloppuna myös Varman toimitusjohtaja Risto Murto nosti Italian perusjäämän ylijäämäisyyden viikonloppuna esiin ja totesi, että itse asiassa Suomi on velkoineen aivan samassa jamassa.

Ylijäämäinen perusjäämä tarkoittaa siis sitä, että Italia ei elä yli varojensa, vaan sen tulot ovat menoja suuremmat.

Kyllä, Italialla on valtavasti velkaa, mutta sillä on vain vähän tekemistä nyky-Italian ja vielä vähemmän koronakriisin kanssa.

Samalla on hyvä muistaa, että puhumme euroalueen kolmanneksi suurimmasta taloudesta, joka on Suomea suurempi nettomaksaja EU:ssa.

Suomessa nousee toistuvasti esiin myös italialaisten ”valtavan suuri” säästämisaste. Se johtuu siitä, että Italiassa sosiaaliturvaa ei rahoiteta julkisin varoin. Jokainen maksaa omasta kukkarostaan työttömyytensä, raskautensa, lastensa päivähoidon ja muun. Suomalaistyyppisiä veronmaksajien kustantamia tukia ei ole.

Se siis niistä etelän vetelistä.

Koronakriisi iski keväällä rajusti ensin Italiaan ja sitten muualle Eurooppaan. Kriisin hoitamiseksi EU-maiden on saatava aikaan yhteinen ratkaisu tai koko unioni on vaarassa.

Jacques Delors Institute - ajatuspajan varajohtaja ja vanhempi tutkija Lucas Guttenberg huomautti sunnuntaina, että niukat maat leikkivät tulella. Hän muistuttaa osuvasti, että koko EU perustuu viime kädessä maiden väliselle luottamukselle. Miten käy, jos tämä luottamus romuttuu?

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.

