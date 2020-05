Ensimmäisen kauden kansanedustaja Ville Kaunisto (kok) on huolissaan yrittämisen tulevaisuudesta Suomessa. Hän pohtii asiaa Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjassa.

Yrittäjän poikana Kaunisto on nähnyt, millaista pienyrittäjän arki on. Tällä hetkellä kansanedustajan suurin pelko on se, millaisia seurauksia koronakriisistä on yrittämiselle Suomessa. Hän muistuttaa, että koronakriisissä ei ole lainkaan kyse yrittäjäriskistä, kun kaikki asiakkaat ovat hävinneet.

”Minulla on suunnaton pelko siitä, mitä tämä koronakriisi aiheuttaa yrittäjille. Jos yrittäjyyttä ei pystytä tukemaan tarpeeksi, yrittäminen tulee yhä epähoukuttelevammaksi Suomessa ja siihen meillä ei ole millään muotoa varaa tässä yhteiskunnassa.”

Uusi Suomi haastattelee kaikkia kansanedustajia myös videolla. Ville Kaunisto paljastaa videohaastattelussa hallituksesta ja oppositiosta henkilöt, jotka ovat tehneet häneen viimeksi eduskuntatyössä vaikutuksen. Opposition nimi tulee perussuomalaisista ja herätti huomion pilkkeellä silmäkulmassaan. Katso haastattelu tästä (juttu jatkuu alla):

Isänsä vaiheita seuranneena Kaunisto näki, miten yrittäjä joutuu laittamaan peliin kaiken. Hänen mielestään suomalaisilla on uskomattomia mielikuvia yrittäjyydestä ja siitä, että se olisi jonkinlainen tie rikkauteen. Suomalaisilla on usein tapana leimata yrittäminen ”parempiosaisten hommaksi”.

”Todellisuudessa yrittäjyys on ihan sitä samaa arkista selviämistä kuin mikä tahansa muu homma, paitsi että yrittäjällä vastuu on koko ajan omilla harteilla. Enemmistö yrittäjistä on niitä, jotka pistävät kaiken peliin ja se tuo leivän pöytään, mutta ei juurikaan mitään enempää.”

Kauniston isä teki yrittäjänä ”hattutempun” ja menetti kaiken.

Nyt pitäisi Kauniston mielestä suunnata katse Suomen työmarkkinoihin ja ravistella niitä kovalla kädellä. Itse asiassa niin olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten, mutta nyt korona antaa siihen mahdollisuuden. Kokonaisuus liittyy osaltaan myös kuumana käyvään eurokeskusteluun, joka on Kauniston mielestä ”aivan päätöntä”.

LUE LISÄÄ KAUNISTON LAAJASTA TÄHTIHAASTATTELUSTA: