Henkilöstöstä omistajia. Handelsbankenilla on henkilöstörahasto nimeltään Oktogonen. Oktogonen-rahasto toimii siten, että niinä vuosina, kun pankki on päässyt tavoitteeseensa, on pankin hallitus voinut tehdä päätöksen siirtää osan tuloksesta Oktogonen-rahastolle. Varat on sijoitettu pääosin Handelsbankenin osakkeisiin.

Kuva: OUTI JÄRVINEN