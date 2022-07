Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen ihmettelee Puheenvuoro-blogissaan keskustelua työterveydenhuollosta. Satosen mielestä keskustelu on ollut erikoista.

”Työterveyshuolto on joutunut tutkijoiden taholta tikun nokkaan. Keskustelua ovat nostaneet esimerkiksi THL:n Mika Salminen ja Heikki Hiilamo. Narratiiviksi on nyt otettu, että työterveyshuolto on liian hyvä ja siksi se vie resursseja muulta terveydenhoidolta. Tutkijoiden mielestä tasa-arvoa on se, että kaikki jonottavat yhdessä”, Satonen kirjoittaa.

Salminen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n terveysturvallisuusjohtaja ja Hiilamo tutkimusprofessori.

”Tasa-arvo terveydenhoidossa merkitsee sitä, että kaikkia hoidetaan huonosti. Entäpä jos ajateltaisiin ihan toisin?” jatkaa Satonen, jonka mukaan sote-uudistuksessa rahat eivät riitä tavoiteltuun palvelutasoon ja luvassa on entistäkin enemmän jonoja.

”Mitä useampi työnantaja on valmis maksamaan hyvästä terveydenhoidosta työntekijöilleen, sitä lyhyempi on jono julkisessa terveydenhoidossa. Kaikki voittavat, kun järjestelmä toimii siten, että se kannustaa maksukykyisiä ihmisiä ja maksukykyisiä työnantajia satsaamaan terveyteen. Sen sijaan kaikki häviävät, jos lähtökohdaksi otetaan se, että kaikkien pitää jonottaa yhtä pitkään ja koko terveydenhoito yritetään rahoittaa verovaroin ja toteuttaa julkisena. Yhteinen tavoite tulee olla, että kaikkien hoito paranee. Ei se, että kaikilla huononee, vaikka se olisikin tasa-arvoista”, Satonen kirjoittaa.

