Pääministeri Sanna Marin (sd) lähetti Ylen Ykkösaamussa lauantaina poikkeuksellisen kovasanaisen viestin Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Marin korostaa, että myös Putin on asetettava vastuuseen Venäjän Ukrainassa aloittamasta laajamittaisesta sodasta.

”Venäjä tulee häviämään tämän sodan. Tämä ei ole oikeutettu sota millään tavalla, Venäjä on yksin siitä vastuussa. Venäjä tappaa joka päivä Ukrainassa siviilejä, ihmisiä raiskataan, lapsia joukkosiirretään. Tämä on kaikki sellaista toimintaa, josta pitää myös rangaista tekijöitä, ja myöskään Venäjän johto, Putin, ei voi päästä tästä kuin koira veräjästä”, Marin vastasi Ykkösaamussa kysymykseen siitä, mikä on hänen viestinsä Putinille.

Pääministerin mukaan Suomi tukee kaikkia ponnisteluja, joilla ”kamaliin rikoksiin” syyllistyneet saadaan vastuuseen Venäjän valtionjohtoa myöden.

”Emme pysty toimimaan nykyisen Venäjän kanssa”, hän totesi.

Marin korostaa, että rauha tulee tehdä täysin Ukrainan ehdoilla.

”Mielestäni meidän yhteinen viestimme Euroopasta demokraattisten kumppanimaidemme kanssa on se, että me autamme niin kauan kuin on tarpeen. Me emme hylkää Ukrainaa. Me emme unohda Ukrainaa. Me tuemme. Me lähetämme lisää entistä raskaampaa aseistusta, humanitääristä apua, taloudellista apua, otamme vastaan pakolaisia maihimme ja asetamme entistä voimakkaampia pakotteita.”