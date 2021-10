Suna Kymäläisen mukaan kuluttajan on yhä liian vaikea selvittää kyydin hinta taksitolpalla.

Taksialan tilanne on yhä ongelmallinen lakiin tehdyistä ”korjaussarjasta” huolimatta, katsoo kansanedustaja, eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd).

Edellisellä hallituskaudella päätetyn uuden taksilain uudistuksia on nykyhallituksen toimesta peruttu laajalti korjaussarjalla, jonka toimenpiteitä on tullut voimaan keväällä ja syksyllä 2021. Muun muassa taksamittarit on palautettu pakollisiksi ja hinnat vaaditaan esittämään kuluttajille ymmärrettävästi.

Onko taksialan lainsäädäntöä nyt korjattu niin, että itse osaat ja uskallat taksin tilata tai vaikka tolpalta ottaa, Suna Kymäläinen?

”Taksialan lainsäädännössä on yhä kehitettävää. Tilanne on edelleen liian villi”, Kymäläinen sanoo.

Hän on sanonut pahimpien pelkojen toteutuneen epäonnistuneessa uudistuksessa, jolla alaa avattiin kilpailulle ja sääntelyä kevettiin roimasti. Hän kokee vahingon vakavaksi ja mahdollisesti myös pysyväksi.

”Osa sitä pelkoa on, että kun markkina on avattu, niin sitä ei enää saada korjattua yhtä hyväksi tai turvalliseksi kuin se oli. Helpot toimenpiteet, millä sitä pystytään korjaamaan, on nyt tehty. Mutta edelleen, jos vaikka Helsingin Asema-aukiolle menee ja nappaa tolpalta taksin, niin sitä ei pysty ennustamaan, mikä se hinta tulee olemaan”, Kymäläinen sanoo.

”Edelleen kansalaiselle jää aika suuri vastuu siitä, että tietää, mitä ottaa ja tilaa.”

Epäonnistunut uudistus on laskenut luottamusta taksialaan, ja moni kansalainen on ollut hämmentynyt siitä, minkä taksiyhtiön valita etenkin taksitolpilla. Mobiiliapplikaatioita käyttävät asiakkaat sen sijaan ovat voineet kokea hintojen laskeneen.

Kymäläinen kertoo, että hän itsekin käyttää vain kahta vakiintunutta taksitoimijaa Helsingin seudulla liikkuessaan.

”Tiedän, mitä tilaan ja että siellä on sisäinen valvonta olemassa. Valvonta on edelleen näiden villimpien taksien osalta puutteellista ja se on varmasti asia, johon joudutaan vielä paneutumaan tarkemmin”, hän sanoo.

Taksilakiin valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla korjaussarjan toista osaa, joka koskee taksikuljetusten julkisia hankintoja. Kymäläinen kuitenkin ennakoi, että alan toimijoiden valvontaa ja muun muassa kuljettajia koskevia vaatimuksia kuten rikoshistorian seurantaa joudutaan vielä kiristämään. Lisää korjaustoimia ovat vaatineet myös alan toimijat.

