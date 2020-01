Katri Kulmunin mukaan vuosi 2019 ei ollut helppo.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni myöntää, ettei vuosi 2019 ollut helppo.

”Kulunut vuosi 2019 ei ole ollut helppo. Moni on kutsunut sitä politiikan hulluksi vuodeksi. Monenlaista on kieltämättä vuoteen mahtunut, myös paljon hyviä asioita. Kevään vaaleissa kävi jo ilmeiseksi, että politiikkaa määrittää yhdessä tekemisen sijaan aiempaa vahvemmin voimakkaiden vastakkainasettelujen rakentaminen”, hän kirjoittaa uudenvuoden tervehdyksessään Facebookissa.

”Kieli on muuttunut ilkeämmäksi, sanomisia väärin ymmärretään. Vastaavaa kehitystä on monissa muissakin maissa, mutta loppu viimein on meistä itsestämme kiinni, miten politiikkaa teemme. Mielestäni monet suuret yhteiskunnalliset kysymykset alueiden eriytymisestä, uusien työpaikkojen tärkeydestä sekä meille kaikille tärkeiden koulujen ja terveyspalveluiden rahoittamisesta ovat jääneet monien päivänkohtaisten kohujen ja aiheiden jalkoihin”, Kulmuni jatkaa.

Keskustan kannatuksen alamäki on ollut vuodenvaihteen suuri puheenaihe Suomessa. Puolue sai lauantaina kaikkien aikojen huonoimman tuloksensa HS-gallupissa. Lukema oli 11,1 prosenttia.

”Olemme saaneet kuluneen vuoden aikana vietyä eteenpäin myös monia keskustalaisille tärkeitä asioita. Kansaneläkettä ja takuueläkettä nostetaan, varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pienenevät, poliisien määrää lisätään ja teitä laitetaan kuntoon – muutamia meille keskeisiä tavoitteita mainitakseni. Keskustan tärkein tehtävä on luoda toivoa suomalaisille tarjoamalla oma uskottava vaihtoehtomme niin ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin kuin myös laajempi visio hyvästä elämästä ja hyvästä suomalaisesta yhteiskunnasta”, Kulmuni kirjoittaa tervehdyksessään.

