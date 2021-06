Aki Lindén listaa seikkoja, jotka puoltavat sitä, että Suomi on onnistunut koronan hoidossa parhaiten Euroopassa. Hän viittaa muun muassa kuolleiden määrään, ilmaantuvuuteen ja bkt-lukemiin.

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt keskustelua pääministeri Sanna Marinin (sd) kommentti MTV:n puheenjohtajatentissä tiistai-iltana.

”Fakta on se, että Suomi on hoitanut koronan Euroopan parhaiten ja meillä myös rokotukset edistyvät Euroopan nopeimmin”, Marin sanoi.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund ihmettelee lausuntoa.

”Uskomaton väite pääministeri Marinilta: Suomi on hoitanut koronan parhaiten Euroopassa. Miten tällaisen omakehun voi esittää kun mitään kokonaisarviota ei ole tehty?” Grönlund tviittaa.

Sdp:n kansanedustaja, entinen HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén puolustaa puolueensa puheenjohtajan Marinin lausuntoa ja sosiaali- ja terveysministeriö STM:n koronatoimia.

”3:ksi vähiten kuolleita per asukkaat (vain Norja ja Islanti edellä), pienin sairastuneiden määrä per as, alhaisin ilmaantuvuuden huippuluku, pienimpiä talouden (BKT) pudotuksia Euroopassa, nopea rokottaminen = Euroopan parhaita, miksi ei tästä saisi puhua?”, Lindén listaa.

”Suomi on Euroopassa aivan omassa luokassaan koronaepidemian hallinnassa, vrt kuolleet, sairastuneet, tartunnan saaneet, talous jne. Tästä pitää kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä eikä haukkua heitä. Ei tämä itsestään ole tullut”, Lindén myös tviittaa.

MTV:n tentissä hallituskumppaneista erityisesti vihreistä ja keskustasta nimettiin Krista Kiurun (sd) johtama STM ”jarruksi” koronarajoitusten epäsuhtaisessa purkamisessa. Marinin kommentti koronatoimien onnistumisesta oli osaltaan vastausta kritiikkiin.