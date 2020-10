Emil Elo, New York.

Kirjeenvaihtaja. Emil Elo, New York.

Kesästä saakka Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat olleet Joe Bidenin hävittävissä, minkä takia demokraattiehdokas on esiintynyt mediassa ja kampanjatilaisuuksissa mahdollisimman neutraalisti. Kilpailun suursuosikki on sanonut haluavansa nähdä Yhdysvallat, jossa muun muassa panostetaan uusiutuvaan energiaan, mutta toistaiseksi Biden ei ole tarkemmin eritellyt, miten tämä tehtäisiin.

Torstaina viimeisen kerran kohdanneet Biden ja Donald Trump kävivät läpi säyseän debatin, jossa Bidenin ainoa tarkoitus oli viimeisen kerran osoittaa, että hän on riittävän järjissään toimimaan presidenttinä.

Trump teki käsittämättömän viestintämokan haukkumalla Bidenin esiintymiskykyä jo kuukausia etukäteen ennen väittelyitä. Kaikki, jotka eivät olleet nähneet Bidenia viimeisten kuukausien aikana, odottivat lavalle vähintään jotain dementian esiastetta. Odotusarvoa laskemalla Trump loi tilanteen, jossa Bidenilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin voittaa.

Siinä Biden onnistui, koska hän on oikeasti hyvä puhuja ja väittelijä, joka on ollut vastaavilla areenoilla jo viitisenkymmentä vuotta. Trumpin kampanja varmasti kiroaa luotua narratiivia dementia-Bidenista, koska kyselyiden mukaan ensimmäisen väittelyn jälkeen Biden alkoi ottaa ratkaisevaa eroa nykypresidenttiin.

Torstain väittelyssä Biden kuitenkin teki mokan antamalla Trumpille aseita viimeiseen vaaliviikkoon. Sanatarkasti kaksikon keskustelu eteni seuraavanlaisesti:

”Sulkisitko öljyteollisuuden”, Trump esitti Bidenille kysymyksen.

”Kyllä. Tekisin siirron eteenpäin”, Biden vastasi.

”Tuo on iso ilmoitus.”

”Miksi tekisit niin?”

”Koska öljyteollisuus saastuttaa. Se täytyy korvata uudistuvalla energialla ajan kanssa, ajan kanssa. Lopettaisin öljyteollisuuden subventoinnin liittovaltion tasolla.”

”Käytännössä hän siis sanoo, että tuhoaisi öljyteollisuuden. Muistatteko sen, Texas? Muistatteko sen Pennsylvania ja Oklahoma?”

”Hän irrottaa kaiken kontekstista. Pointti kuitenkin on, että meidän täytyy liikkua kohti nollapäästöjä.”

Kyseessä ei ollut siis mikään suuri ilmoitus, vaan Biden kertoi sen, mitä kaikkialla maailmassa ollaan tekemässä: öljyn korvaamista ajan kanssa uusiutuvalla energialla. Ongelmana vain on, että esimerkiksi Pennsylvaniassa on 1850-luvulla keksitty koko öljyteollisuus ja osavaltiot asukkaat ovat edelleen vahvasti sidoksissa mustaan kultaan.

Samat ihmiset ovat suurella todennäköisyydellä ratkaisemassa näitäkin vaaleja.

Virhe. Ennen viime torstaita Bidenin vaalikampanjointi sujui erheettä. Kuva: epa08766854

Bidenin johto on tällä hetkellä kyselyiden mukaan niin suuri, että demokraatilla on mahdollisuus hävitä vaikka Pennsylvania ja Florida, mutta silti voittaa koko kilpailu. Silti Pennsylvanian voittaminen naulaisi Trumpin arkun kerrasta, joten Bidenin kampanja on asettanut sinne paljon panoksia.

Heti väittelyn jälkeen perjantaina Bidenin kampanja joutuikin ensimmäisen kerran vaalien aikana puolustuskannalle. Entinen varapresidentti tarkensi, että hän ei ole lopettamassa öljyteollisuutta, eikä Pennsylvanian ihmisten tarvitse olla huolissaan, koska ajan kanssa uudet energiateollisuudet luovat myös työpaikkoja.

Trump oli kuitenkin haistanut verta. Kampanja hyökkää nyt täysillä Bidenin öljykommenttien perään, koska toistaiseksi mikään muukaan ei ole tehonnut. Kyselyiden mukaan ihmiset pitävät Hunter Bidenin ongelmia Hunter Bidenin ongelmina, eikä Joe Bidenin 1970-luvun kyseenalaiset lausunnot esimerkiksi rotuerottelusta ole myöskään tehneet minkäänlaista lovea Bidenin maineeseen.

Pew Researchin kyselytutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on Bidenin äänestäjien mukaan tärkein poliittinen aihe, kun Trumpin tukijoiden mielestä se on vähiten tärkeä. Trump voi siis rauhassa hyökätä aiheen kimppuun, koska hän ei ainakaan menetä kannatustaan vähättelemällä ilmastonmuutosta ja korostamalla öljyteollisuuden työpaikkoja Yhdysvalloissa.

Lisäksi Trumpilla ei ole enää mitään hävittävää. Five Thirty Eightin ennusteessa Trumpin voiton todennäköisyys on 12 prosenttia, kun vuonna 2016 se oli lähemmäs 30 prosenttia. Pennsylvanian kääntämällä todennäköisyys nousisi jo moninkertaiseksi.

