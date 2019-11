Maanantaina 11.11. tapahtuu verraten harvinainen taivaanilmiö, kun Merkurius kulkee radallaan Aurinkon editse, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa tiedotteessaan.

Ylikulku näkyy parhaiten maan eteläosissa, ja sen havaitsemiseen vaaditaan kaukoputki tai kiikarit sekä erityinen aurinkosuodin, Ursa kertoo.

”Ylikulku alkaa klo 14:35. Aurinko on ylikulun alkaessa jo hyvin matalalla, ja se laskee kesken tapahtuman. Inarissa ja Utsjoella tapahtuma jää kokonaisuudessaan horisontin taakse, sillä Aurinko on ehtinyt jo laskea ylikulun alkaessa. Pisimpään tapahtumaa voi seurata Ahvenanmaalta, jossa Aurinko laskee klo 16:20. Helsingissä Aurinko laskee klo 16:00. Marraskuu on vuoden pilvisintä aikaa, minkä lisäksi ylikulku tapahtuu lähellä horisonttia, jossa on usein pilviä. Tästä johtuen ylikulun näkyminen on epävarmaa”, Ursa kertoo.

Merkuriuksen ylikulut ovat Ursan mukaan säännöllisiä mutta harvinaisia. Merkuriuksen ylikulkuja nähdään koko maapallolla reilut 10 kertaa vuosisadassa. Ylikulut tapahtuvat aina lähellä toukokuun 8. ja marraskuun 10. päivää.

”Edellisen kerran Merkuriuksen ylikulkua voitiin havaita Suomesta toukokuussa 2016, ja seuraavan kerran tilaisuus toistuu vasta marraskuussa 2032”, Ursa kertoo.

Ursan mukaan ylikulun aikana normaali ulkona oleilu on yhtä vaaratonta kuin minä tahansa päivänä. Varotoimenpiteitä ei tarvita, ellei erikseen tarkkaile Aurinkoa. Sen sijaan kun Aurinkoa tarkkaillaan, sitä ei pidä katsoa suoraan. Ursa neuvoo tarkemmin Auringon tarkkailemisesta verkkosivuillaan.

LUE MYÖS: