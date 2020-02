Vasemmistoliittoa edustava sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen joutui lauantaina ottamaan kantaa vasemmistoliiton äänenkannattajan Kansan Uutisten kovaa keskustelua herättäneeseen kommenttiin hallituspohjasta.

Kansan Uutisten toimittaja Kai Hirvasnoro kirjoitti perjantaina lehden pääkirjoitussivulla, että ”keskusta on rasite hallituksessa”.

Pekonen muotoili Ylen Ykkösaamussa kirjoitusta koskeneeseen kysymykseen diplomaattisen vastauksen.

”Ajattelisin, että hallitukselle varmasti jokainen hallituspuolue on rasite ja voimavara. Kun tehdään hallituspolitiikkaa, pitää löytää kompromisseja. Hyvä neuvottelutaito ja hyvä yhteistyö on tärkeää. En näkisi, että kukaan puolue on toista rasittavampi”, ministeri sanoi.

Kansan Uutiset puuttui kirjoituksessaan etenkin siihen, että keskusta on vastustanut listaamattomien yhtiöiden osinkoveroetuun puuttumista ja niin sanottua maastapoistumisveroa.

”Ehkä tämä erikoinen ulostulo ainakin todistaa viimeisillekin epäilijöille, että keskusta ole kenenkään ”takuumiehenä” hallituksessa, vaan tekee politiikkaa omista lähtökohdistaan yhdessä muiden kanssa”, keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kommentoi Twitterissä.

Keskusta on historiallisen vaikeassa tilanteessa. Puolue kamppailee kannatuksensa kanssa, sisäisesti ja hallituskumppaneidensa kanssa. Jopa keskustan hallituksella lähdöllä on spekuloitu jo pitkään.

Kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen arvioi Aamiainen Jari Korkin kanssa -video haastattelussa lauantaina, että kevään kehysriihestä on tulossa mielenkiintoinen myös hallituksen jatkon kannalta.

”Kyse on ainoastaan keskustasta. Kevään kehysriihessä paineet kohdistuvat keskustaan, mutta totta kai hallitus jatkaa, jos keskusta haluaa siellä jatkaa”, hän sanoi.

