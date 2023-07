Kuva: EPA/OLEG PETRASYUK, BY: ALL OVER PRESS

Ukraina on äskettäin alkanut pommittaa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän puolustusasemia rypälepommeilla.

Yhdysvallat, joka lahjoitti rypälepommeja Ukrainalle, kertoo niiden käytön jo tuottaneen tulosta.

”He käyttävät niitä asianmukaisella tavalla, he käyttävät niitä tehokkaasti ja niiden käyttö on jo itse asiassa vaikuttanut Venäjän puolustusmuodostelmiin ja puolustussuunnitteluun”, Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden edustaja John Kirby kertoi The Guardianin mukaan.

Rypälepommit on otettu käyttöön viimeisen viikon aikana, Kirby kertoi.

Ilmassa aukeava, räjähteitä ympäriinsä kylvävä ja laajalle alueelle tuhoa aiheuttava rypälepommi on kiistelty ja yli sadassa maassa kielletty ase. Yhdysvaltain päätös lahjoittaa niitä Ukrainan käyttöön aiheutti kritiikkiä, sillä epätarkat rypälepommit vaarantavat siviilejä ja räjähtämättömät pommin osat aiheuttavat pitkäaikaista vaaraa.

Yhdysvaltain ratkaisun syy on ukrainalaisjoukkojen huutava ammuspula, joka koskee etenkin tykistöä. Esimerkiksi amerikkalaiskanava CNN on kertonut, että Yhdysvallat yrittää rypälepommeilla väliaikaisesti paikata yleistä pulaa tykistöammuksista. Ammustuotantoa on kiihdytetty niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin Ukrainan sodan pitkittyessä ja muuttuessa kulutussodaksi, mutta tuotannon lisäys ei tapahdu nopeasti ja tarve on jatkuva.

Yhdysvallat on mediatietojen mukaan kertonut toimittavansa Ukrainalle tuhansia rypälepommeja, mutta tarkkoja määriä ei ole kerrottu. Ukraina on sitoutunut käyttämään kiisteltyjä pommeja vain venäläisjoukkojen keskittymien hajottamiseen.

