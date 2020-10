Sosliaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa väitteisiin, jotka ovat nousseet esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan ulostuloista.

Pääjohtaja Markku Tervahauta kommentoi eilen julkisuudessa, että THL olisi halunnut evästää kansalaisia maskinkäytöstä jo keväällä, mutta STM:n mukaan tähän ei ollut aihetta.

Nyt STM vastaa syytökseen.

”Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, STM on jo huhtikuun alussa viestinyt kasvomaskien turvallisesta käytöstä Työterveyslaitoksen kautta. STM:lle on ollut tärkeää jakaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa myös kasvomaskien käyttöön liittyen”, STM tviittaa ja jakaa Työterveyslaitoksen maskiohjeen.

”Maskien käytöstä ohjeistettiin STM:n hallinnonalalla ensimmäisen kerran jo 3.4.2020, kun Työterveyslaitos tässä asiassa toimivaltaisena viranomaisena antoi ohjeet oikeanlaisten kasvomaskien käyttöön. Selkeän ohjeistuksen myös THL linkitti sivuilleen ja sama tehtiin ministeriössä.”

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksiköt tekevät työtä tiiviisti yhdessä. Yhteistyö on ollut mutkatonta, ja toiminut hyvin. Tavoitteena on ollut saada selkeät ja yhdenmukaiset viestit kansalaisille.”

Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen syytää selitystä törkeäksi.

”Ei työterveys vastaa kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta sekä kansallisista suosituksista ihmisten terveyden ja turvallisuuden suhteen”, Antikainen tviittaa.

STM vastaa Antikaiselle, että Työterveyslaitos tuotti tiedon, jota jakoivat niin THL kuin STM.

Myös Työterveyslaitos vastaa kritiikkiin.

”Työterveyslaitos on hengityksensuojainten asiantuntija ja tutkija, siksi olemme mukana kasvomaskeja koskevassa tiedotuksessa”, Työterveyslaitos tviittaa.

”Työterveyslaitoksella on asiantuntemusta suojainten käytöstä, joten olemme luonnollinen toimija kertomaan kasvomaskien turvallisesta käytöstä.”

Lindtman: WHO päivitti maskisuosituksen kesäkuussa

Kokoomus on esittänyt maskijupakan takia epäluottamuslausetta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd). Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kysyy, kannattaisiko epäluottamuslause sittenkin vetää pois.

Lindtman huomauttaa, että epäluottamuslauseen keskeinen peruste oli epäilys sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman maskiselvityksen poliittisesta ohjailusta sekä THL:n pääjohtajan painostuksesta.

Maskiselvityksen tehnyt arvostettu emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kiisti jyrkästi poliittisen ohjauksen Uuden Suomen haastattelussa heti perjantaina. Myös pääjohtaja Tervahauta on kiistänyt julkisuudessa, että häntä olisi painostettu poliittisesti olemaan ilmaisematta asiantuntijanäkemystään.

Lindtman huomauttaa, että maailman terveysjärjestö WHO suositteli vielä keväällä maskeja vain potilaiden hoidossa ja päivitti oman maskisuosituksensa vasta kesäkuussa koskemaan oireettomia. Lisäksi pääministeri totesi jo toukokuussa eduskunnassa, että hallitukselta olisi ollut vastuutonta antaa maskisuositus tilanteessa, jossa saatavilla ei ole riittävää määrää maskeja.

Kansainvälisesti vertaillen Suomi on onnistunut koronan torjunnassa hyvin.

”Parlamentaarisessa demokratiassa oppositiolla on tietenkin oikeus esittää epäluottamusta hallitukselle tai yksittäiselle ministerille. Kun nyt näin selvästi epäilykset poliittisesta ohjauksesta on asiantuntijoiden taholta kumottu, kokoomuksen epäluottamuslauseen perusteena olevat epäilykset ovat jääneet vaille pohjaa. Hyvät ystävät siellä kokoomuksessa: kannattaisiko tehdä uudelleenarvio epäluottamuslauseesta ja vetää se pois?” Lindtman kysyy tiedotteessa.

Lindtman painottaa, että koronaviruksen torjunta on koko Suomen ja ”meidän kaikkien yhteinen asia”. Siksi pääministeri on kutsunut koko opposition mukaan hallituksen iltakouluun keskiviikkona käsittelemään koronaviruksen torjunnassa keskeistä tartuntatautilain uudistamista. Koronaviruksen vastaisessa taistelussa myös rakentavalla oppositiolla on iso merkitys, Lindtman huomauttaa.