Lämmöt nousevat työmarkkinoilla. Teollisuusliitto kertoi tänään jättäneensä ensimmäiset lakkovaroitukset Teknologiateollisuuden työnantajille sekä Kemianteollisuudelle.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton neuvottelut teknologiateollisuuden työntekijöiden uudesta työehtosopimuksesta katkesivat maanantaina. Myös kemianteollisuudessa neuvottelut karahtivat kiville.

Osapuolten väliset erimielisyydet liittyvät tulevaan palkkaratkaisuun. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei näe vaihtoehtoa lakkovaroitusten jättämiselle. Aallon mukaan työnantaja ei suostu huomioimaan hintojen nousua palkkaratkaisun mitoittamisessa.

”Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta”, Aalto sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa hintojen nousu haastaa työntekijöiden mahdollisuuksia selvitä arjen menoista ja kustannuksista.

”Palkankorotuksia tarvitaan, koska eläminen on kallistunut. Ihmisten on tultava palkallaan toimeen”, Riku Aalto sanoo.

”Teollisuusliiton palkkavaatimukset eivät vaaranna kilpailukykyä”

Teollisuusliitto katsoo, etteivät palkankorotukset vaaranna Suomen vahvaa kilpailukykyä.

”Teollisuusliiton palkkavaatimukset eivät vaaranna kilpailukykyä, mutta niillä turvataan talouden ostovoimaa”, Aalto katsoo.

Teollisuusliiton mukaan sen ensimmäinen lakkovaroitus koskee 50 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Lakkovaroituksen kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 7200 työntekijää. Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialoille ylityökiellon.

”Tarkoin rajatun lakkovaroituksen ja toimialakohtaisten ylityökieltojen tarkoituksena on varata työnantajalle viimeinen mahdollisuus sopia palkankorotuksia koskevat erimielisyydet ennen työnseisauksien laajentumista koskemaan useampaa teollisuuden yritystä sekä mahdollisesti teollisuuden ulkopuolisia toimialoja, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton mukaan toimipaikkakohtaiset työnseisaukset ovat voimassa 1.2.–3.2. välisellä ajalla.

Myös YTN ja Pro jättivät lakkovaroituksen

Ylempien toimihenkilöiden YTN on myös jättänyt lakkovaroituksen. YTN kertoo antaneensa lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.–3. helmikuuta. YTN:n mukaan lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä.

Samalla YTN julisti teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevat ylityökiellon, työasioissa matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Toimihenkilöiden ammattiliitto Pro on puolestaan jättänyt nippua yrityksiä koskevan lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle. Suunnittelu- ja konsulttialan lakko koskee työtä, jota tehdään teknologiateollisuuden lakon piirissä olevaan työpaikkaan.

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäen mukaan neuvottelujärjestön tavoite on ostovoiman alentumista kiinni kurova palkkaratkaisu, joka painottuu yleiskorotukseen.

”Kaikille tuleva palkankorotus on erityisen tärkeä korkean inflaation aikana. Jos palkansaajien ostovoimasta huolehtiminen jää näinä poikkeuksellisina aikoina toisarvoiseksi, vaikutukset näkyvät pian koko taloudessa. Pitää muistaa, että maan kustannuskilpailukyky ja yritysten tuloskunto ovat edelleen hyvässä kunnossa”, Hankamäki sanoo YTN:n verkkosivuilla.