Martti Kiuru, Pietari: Imperiumin vastaisku – ”Taivas varjele mitä sieltä tulee”

Keskustelu Suomen ja Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on vähitellen käynnistymässä Venäjän mediassa.

Innokkaimmin äänessä on toistaiseksi ollut yltiöpatrioottinen marginaalimedia aggressiivisine yleisökommentteineen.

Vaikuttaa siltä, ettei Kremlissä ole vielä lyöty lukkoon hallituksen anti-Nato-strategiaa, ja näin ollen valtamedian viralliset ja puoliviralliset julkaisut ovat toistaiseksi pääosin pidättäytyneet asian käsittelystä.

Presidentti Vladimir Putinille Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi joka tapauksessa vakava arvovaltatappio, jota olisi hankala selittää suurelle yleisölle. Onhan juuri Nato ja sen laajeneminen ollut Venäjän ulkopolitiikan tärkein keppihevonen jo parin vuosikymmenen ajan.

Miljoonan ruplan kysymys kuuluukin: millä intensiteetillä Suomeen kohdistuva painostuskampanja käynnistyy, jos käynnistyy.

Skenaario 1: Venäjä tulee protestoimaan asiaa väittäen kahden Pohjoismaan Nato-jäsenyyden heikentävän Euroopan turvallisuustilannetta. Reaktiona Venäjä kertoo tehostavansa puolustusta luoteisrajallaan. Pölyn laskeuduttua Venäjä mukautuu tosiasiaan ja niputtaa Suomen ja Ruotsin yhteiseen ulkopoliittiseen viiteryhmään Baltian maiden kanssa.

Skenaario 2: Venäjä käynnistää laajamittaisen häväistys- ja uhkailukampanjan, johon osallistuvat maan johtavat poliitikot ja koko valtamedia. Kyseistä kampanjaa voi tehostaa Suomeen kohdistuvilla kyberhyökkäyksillä, rajaloukkauksilla, joukkojensiirroilla, pakolaisvirroilla, rajasuluilla, maakaasun vientikiellolla, diplomaattisuhteiden katkaisulla ja ydinasekortin käytöllä.

Kampanjaan voi liittyä lobbaushanke, jossa nykyisiä Nato-maita painostetaan estämään tai hidastamaan Suomen ja Ruotsin hakemuksen läpimeno. Tässä toiminnassa kohdemaita olisivat Turkki, Unkari ja kenties Itä-Euroopan pienet Nato-maat. Työkaluina voitaisiin käyttää uhkailua ja lahjontaa.

Miljardin dollarin lahjus Kroatian, Albanian tai Montenegron kaltaisten maiden poliittisille johtajille voisi olla tepsivä tapa jäädyttää Nato-hakemus kenties vuosiksi eteenpäin.

Suomen kannalta skenaario 2 olisi pelottava ja arvaamaton vaihtoehto.

Eli jääkiekkoselostaja Antero Mertarantaa siteeraten: ”Taivas varjele mitä sieltä tulee.”

Saara Koho, Bryssel: Saksa tukee Nato-prosessia

Suomen ja Ruotsin pääministerit vierailivat alkuviikosta Saksassa. Saksan liittokansleri Olaf Scholz lupasi vierailun aikana tukensa maiden mahdolliselle Nato-jäsenyydelle.

Scholzin mukaan Suomi ja Ruotsi ovat Saksan läheisiä kumppaneita ja EU:n tärkeitä jäseniä.

Belgialainen Le Soir -lehti kirjoittaa, että Nato ja Pohjoismaat lähentyvät toisiaan askel askeleelta. Lehden mukaan on vaikea kuvitella, että Suomi ja Ruotsi tekisivät keskenään erilaiset päätökset Naton suhteen, koska ”maat jakavat pitkän yhteisen historian”.

Lehti uskoo, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi helppo hyväksyä. Le Soir kirjoittaa, että maat ovat jo Naton läheisimpiä kumppaneita ja saavat usein kutsun Naton ministerikokouksiin.

On mahdollista, että osa Nato-maista yrittää Suomen ja Ruotsin prosessin aikana iltalypsyä. Kroatian presidentti Zoran Milanović on ilmaissut mielipiteenään, että Kroatian pitäisi estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys, kunnes Bosnia-Hertsegovinan vaalilakia uudistetaan. Toisaalta maan ulkoministeri on ilmoittanut, että Kroatia tukisi Suomen ja Ruotsin jäsenyyspyrkimyksiä.

Suomessa on oltu huolissaan myös siitä, miten Unkarin pääministeri Viktor Orbán suhtautuu jäsenyysaikeisiin. Suomi on ajanut EU:ssa voimakkaasti oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, mitä Unkari taas vastustaa. Orbán ei ole toistaiseksi sanonut julkisuudessa mitään Suomen Nato-jäsenyyttä vastustavaa.

Yhdessä. Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin ja Suomen Sanna Marinin yhteisesiintyminen on ollut esillä maailmalla Kuva: PAUL WENNERHOLM

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Suomen ratkaiseva rooli

Ruotsi on luonnollisesti seurannut silmä kovana suomalaista Nato-keskustelua ja hakemusprosessin etenemistä. Ulkoministeri Ann Linde (sd) kertoi viime sunnuntaina tv-haastattelussa uskovansa, että Suomi liittyy Natoon.

Suomalaiset ulkoasiainvaliokunnan kansanedustajat ovat hyvin avoimesti painottaneet ruotsalaisille, että Suomi on menossa Natoon. Samaan aikaan Ruotsi valmistautuu mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

Ruotsin oma selontekoprosessi Nato-jäsenyydestä valmistuu viimeistään 13. toukokuuta, ja hallitusta yksin johtava sosiaalidemokraattinen puolue kokoontuu pohtimaan Nato-kantaansa sunnuntaina 15. toukokuuta.

Vielä viime syksyn puoluekokouksessa demarit linjasivat vastustavansa Nato-jäsenyyttä. Nyt kannat ovat muuttumassa ja esimerkiksi sosiaaliministeri Ardalan Shekarabi (sd) on ensimmäisenä ministerinä kertonut kallistuvansa jäsenyyden kannalle.

Ruotsalainen keskustelu Nato-jäsenyydestä on vilkasta, ja myös kriittisiä äänenpainoja kuuluu selvästi enemmän kuin Suomessa. Prosessin nähdään esimerkiksi etenevän liian nopeasti. Kritiikkiä on myös demareiden sisällä. Suomen valmistelema Nato-jäsenyys on nähty ratkaisevan merkittävänä myös Ruotsille. Se näkyy mielipidemittauksissa, joissa Nato-kannatus kasvaa alle puolesta noin 60 prosenttiin, jos Suomi liittyy.

Myös ulkoministeri Linde myöntää, että Ruotsin on huomioitava Suomen ratkaisu omassa päätöksenteossaan.

Auli Valpola, Lontoo: Huomiota Suomelle

Britanniassa mikään yksittäinen Suomeen liittyvä aihe ei ole vuosiin kiinnostanut yhtä paljon kuin mahdollinen Nato-jäsenyys. Suomi on ollut päälehtien etusivuilla, tv:n ja radion ajankohtaisohjelmien aiheena, podcasteissa ja tabloideissa.

Viime päivinä on kirjoitettu siitä, että Suomi päättäisi kantansa jo ensi viikolla. Suomen hakemusta pidetään melko varmana. Usein on toistettu se, että Britannia ja muut Nato-maat toivottavat Suomen tervetulleeksi. Myös Britannian puolustusministeri Ben Wallacen Suomen-vierailu noteerattiin. Wallace lupasi Britannian tukea Suomelle ja Ruotsille riippumatta siitä, missä vaiheessa Nato-keskustelu on.

Monissa Natoa koskevissa jutuissa Suomi ja Ruotsi on niputettu yhteen. Suomi on pitkän Venäjän vastaisen rajansa ja historiansa vuoksi nähty tärkeämpänä ja päättäväisempänä osapuolena, jota epäilevämpi Ruotsi seuraa. Usein mainittu tieto on suomalaisten mielipiteiden muutos Nato-jäsenyyttä kohtaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa. Jonkin verran on käsitelty sitä, miten Naton laajeneminen Pohjolassa muuttaisi voimatasapainoa.

Brittimedia on noteerannut Niinistön keskustelut Putinin kanssa, matkat Yhdysvaltoihin ja Britanniaan ja pääministeri Sanna Marinin ja Ruotsin Magdalena Anderssonin tapaamisen. Suomen poliittisen johdon lisäksi useita haastatteluja antaneiden joukkoon kuuluvat Alexander Stubb ja Lontoon suurlähettiläs Jukka Siukosaari.

Sami Lotila, Tallinna: Kieli keskellä suuta Virossa

Viron julkinen keskustelu Suomen ja Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on para doksaalisella tavalla pikemmin vähentynyt viime päivinä. Tuntuu siltä kuin Viron medioissa oltaisiin aiheen suhteen sormet ristissä ja kieli keskellä suuta. Samaa suhtautumista on aistittavissa Viron poliitikoissa.

Suomen ja Ruotsin jäsenyyteen ovat hiljattain ottaneet Virossa kantaa lähinnä vain viralliset tahot kuten puolustusministeri ja Helsingin-suurlähettiläs. Heidän lausuntonsa ovat arvattavia: Suomen ja Ruotsin jäsenyys vahvistaisi Itämeren alueen turvallisuutta. Erikseen Virossa mainitaan aina Suomen hävittäjälentokoneet ja niiden merkitys Baltian ilmatilan puolustamiselle.

Helsingin-lähettiläs Sven Sakkov muistutti Viron yleisradioyhtiölle antamassaan haastattelussa, ettei Nato voi antaa Suomelle virallisia turvatakuita jäsenyyshakemuksen käsittelyprosessin ajaksi. Hän pohti mahdollisuutta järjestää prosessin aikana Suomessa kansainvälisiä sotaharjoituksia, jolloin Nato-sotilaita tulisi maahan luontevalla tavalla.

Virossa julkinen keskustelu maanpuolustus- ja turvallisuusasioista on aina ollut verrattain laimeaa, kun tavallinen kansa on jättänyt nämä teemat valtiovallalle ja asiantuntijoille. Sota Ukrainassa sen sijaan koskettaa virolaisia henkilökohtaisesti, kun he ovat innostuneet auttamaan maahan saapuvia sotapakolaisia. Suomen Nato-jäsenyyttä enemmän Virossa jännitetäänkin nyt sitä, mitä tapahtuu ensi maanantain voitonpäivänä. Tuolloin venäläisväestö juhlii natsi-Saksasta saatua voittoa keväällä 1945. Nyt Viro on kieltänyt venäläissymboleiden esittämisen julkisesti