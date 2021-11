Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan Suomi kykenee nykyiselläkin lainsäädännöllä vastaamaan raja-alueiden vakaviin häiriötilanteisiin, kuten siirtolaisia hyväksikäyttäviin hybridioperaatioihin. Hallitus on tästä huolimatta käynnistänyt hankkeen, jossa arvioidaan lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita ja varaudutaan muutosten pikaiseen toteuttamiseen.

Lakihankkeesta ilmoitettiin samalla kun hallitus vastasi opposition välikysymykseen Suomen varautumisesta rajojen hybridiuhkiin. Välikysymyksen keskiössä on opposition vaatimus hätätilapykälästä, jonka nojalla turvapaikanhaku voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää Suomen rajoilla poikkeustilanteissa.

Ministeri Mikkonen viittasi hallituksen vastauksessa odotetusti kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen perustuslaistakin löytyvään hädänalaisten palautuskieltoon. Lisäksi EU-sopimukset velvoittavat Suomen käsittelemään alueellaan jätetyt turvapaikkahakemukset.

Kuitenkin on Mikkosen mukaan selvää, että vihamielisen hybridivaikuttamisen tilanteessa hallituksella on ”oikeus ja velvollisuus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet Suomen vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi”.

”Yhtä selvää on, että välikysymyksessä esitetty hätätilapykälä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen täydestä keskeytyksestä ei ole mahdollinen perustuslakimme eikä Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa. Samasta syystä välikysymyksen nyt jättäneet puolueet eivät itsekään tällaista pykälään säätäneet ollessaan hallitusvallassa”, Mikkonen piikitteli oppositiota.

Piikki kohdistui erityisesti kokoomuksen puheenjohtajaan Petteri Orpoon, joka itse sisäministerinä ollessaan ilmoitti, ettei rajojen sulkeminen ole mahdollista kansainvälisten sopimusten valossa.

Mikkosen mukaan nämä kaksi velvoitetta – kansainväliset sopimukset ja hallituksen velvollisuus huolehtia Suomen turvallisuudesta – eivät ole ristiriidassa keskenään.

Sisäministeri huomautti, että jo voimassaoleva laki mahdollista rajaliikenteen rajoittamisen ja rajanylityspaikkojen sulkemisen. Hänen mukaansa valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä esimerkiksi vakavan kansallisen turvallisuuden uhan torjumiseksi.

”Vakaviinkin häiriötilanteisiin kyetään vastaamaan nykyisellä lainsäädännöllä”, Mikkonen sanoo.

Lisäksi rajavartiolaitos on valmistautunut palauttamaan sisärajatarkastukset voimaan valtioneuvoston niin päättäessä.

Jos rajanylityspaikkoja päädyttäisiin jossain tilanteessa sulkemaan, arvioitaisiin tällöin, miten samalla ”turvattaisiin tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa”, Mikkonen kertoi. Hän kuitenkin korosti, että tämän varmistaminen ”ei edellytä mitään tiettyä määrää avoimia rajanylityspaikkoja”.

Mikkosen mukaan Suomen keinovalikoima ”vihamieliseen toimintaan” reagoimiseksi koostuu monen tason toimenpiteistä, joista kaikkia ei voi käsitellä julkisuudessa yksityiskohtaisesti. Hän painotti, että avainasemassa hybriditoimintaan vastaamisessa ovat muut keinot kuin välittömästi rajaan liittyvät ratkaisut.

”Ulkopoliittiset vastakeinot ja diplomatia ovat oleellisia hybridivaikuttamiseen vastaamisessa”, Mikkonen sanoi viitaten muun muassa kauttakulkumaihin ja lentoyhtiöihin vaikuttamiseen.

”Nämä toimet ovat osoittautuneet vaikuttaviksi myös Valko-Venäjän rajatilanteessa.”

Mikkonen huomautti, että Suomella on merkittävä vahvuus.

”Meillä ei ole haavoittuvuuksia ja jakolinjoja yhteiskunnassa, joita ulkoiset toimijat voisivat käyttää hyväkseen. Tällä viestillä on myös uhkia ennaltaehkäisevä merkitys”, hän sanoi.

Sisäministeriö käynnisti selvityksen valmiudesta vastata hybridiuhkiin

Mikkonen kertoi vastauksessaan, että sisäministeriö on varotoimena asettanut hankkeen arvioimaan lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita muuttoliikettä hyväksi käyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

”Hankkeessa arvioidaan voimassa olevan lainsäädännön keinoja, joilla tällaiseen hybridivaikuttamiseen voidaan varautua ja vastata, sekä mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita sisäministeriön hallinnonalalla”, sisäministeriö kertoo tiedotteessaan.

Tiedotteessa todetaan, että viranomaisilla on oltava riittävät toimivaltuudet vastata hybridivaikuttamisesta johtuviin häiriötilanteisiin ja että ”hybridiuhkiin vastaamiseen tarvitaan monia erityyppisiä operatiivisia, oikeudellisia, diplomaattisia ja taloudellisia keinoja”.

”Myös Suomen on tarpeen tarkastella kansallisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet, jotta viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet vastata ennalta ehkäisevästi, oikeasuhtaisesti ja tehokkaasti häiriötilanteisiin, jotka johtuvat muuttoliikkeeseen liittyvästä hybridivaikuttamisesta. Hankkeessa tarkastellaan etenkin ulkomaalaislakia, lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta ja rajavartiolakia. Työryhmä tekee ehdotuksensa tarvittavista lainmuutoksista, minkä jälkeen muutokset on tarkoitus valmistella sisäministeriössä viipymättä”, ministeriö tiedottaa.

Tiedotteessa todetaan, että myös Suomi on ollut hybridivaikuttamisen kohteena yhdessä Norjan kanssa vuosina 2015-2016, kun Venäjältä kohdistui pohjoisrajalle painetta.

”Näissä tilanteissa hybridivaikuttamisen keinona on käytetty normaalista tilanteesta poikkeavaa isoa joukkoa turvapaikanhakijoita”, ministeriö toteaa.

