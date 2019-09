Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ovat tyrmistyneet pääministeri Antti Rinteen (sd) kommentista, jonka mukaan rahat eivät riitä 4000 uuden hoitajan ja lääkärin palkkaamiseen tällä vaalikaudella. On arvioitu, että vanhusten hoivan lakiin kirjattava 0,7:n hoitajamitoitus edellyttäisi 4000 uutta hoitohenkilöä.

”0,7 hoitajamitoitus, seitsemän päivän hoitotakuu ja tuhat uutta lääkäriä tulee. Ihan loppuun ei saada, 4 000 hoitajaa ja lääkäriä tarvitaan, ei ole rahaa”, Rinne sanoi Iltalehden mukaan.

Rinne kommentoi asiaa puoluejohtajien paneelikeskustelussa Kuntamarkkinoilla. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys sitovasta hoitajamitoituksesta tämän vuoden loppuun mennessä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on kertonut, että lakiesityksen antamisen yhteydessä selviää, kuinka pitkä siirtymäaika sitovaan hoitajamitoitukseen on tulossa.

”Tämä on pohjanoteeraus. Keväällä Krista Kiuru väitti, että hoitajamitoitus saadaan yhdellä lauseella ja kuukaudessa kuntoon. Se oli vähintään muunneltu totuus. Pahoittelut kaikille niille, jotka uskoivat ja äänestivät sdp:tä tämän takia”, tviittaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Orpolle itselleen hoitajamitoituksesta muodostui imago-ongelma ennen kevään eduskuntavaaleja.

Perussuomalaisten Arja Juvonen tulkitsee Antti Rinteen ilmoittaneen, että hoitajamitoitusta ei tulisi tällä vaalikaudella.

”Pääministeri Antti Rinne antaa veret seisauttavan ilmoituksen. Rinne ilmoittaa, että hallituksen lupaama hoitajamitoitus ei toteudu. Kyseessä on suuri bluffi ja huijausten huijaus”, Juvonen väittää tiedotteessaan.

”Pääministeripuolue ja koko hallitus on huijannut Suomen kansaa liiallisella lupauksilla”, Juvonen syyttää.

”Nytkö te vasta laskitte hoitajamitoitukseen vaaditut ja tarvitut rahat? Mikä on teidän valtiontalouden tilanteen tietoisuus?” Juvonen kysyy hallitukselta ja pääministeri Rinteeltä.

