Tulevan budjettiriihen pääasioista ei ole epäselvyyttä, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs.

”Työllisyys ja velka. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä ne ovat pääasiat. Niiden pitää olla pääasiat. Suurtyöttömyys, jättivelka ja jatkuva alijäämä eivät kerta kaikkiaan voi olla hyväksyttävä asioiden tila”, Pylväs sanoi puheessaan keskustan kesäkokouksessa.

Painotus on eri kuin hallituskumppani vihreillä ja vasemmistoliitolla, joiden puheenjohtajat ovat linjanneet, että syyskuun budjettiriihi on nimenomaan ilmastoriihi. Vihreät on jopa uhannut lähteä hallituksesta, jos tarpeeksi kunnianhimoisia ilmastotoimia ei saada linjattua.

”Viljelijöiden syyllistämisen pitää loppua”

Pylväs puolestaan sanoo, että ”viljelijöiden syyllistämisen, autoilijoiden vainoamisen ja ihmisten ruokalautasen vahtaamisen pitää loppua”.

”Me keskustan eduskuntaryhmässä luotamme viljelijöihin. Luotamme tavallisiin suomalaisiin.”

Ryhmäpuheenjohtajan mukaan vastuullinen taloudenpito on ainoa kestävä tapa tarjota suomalaisille mahdollisuudet hyvään elämään myös tulevaisuudessa. Pylväs nostaa esiin kohtaanto-ongelman, joka on tunnistettu jo pitkään.

”Nyt laskut jäävät rästiin. Jokin on pahasti vialla, kun maassa on yhtä aikaa yli 300 000 työtöntä ja yli 145 000 täyttämätöntä työpaikkaa. Työn tekijät ja työpaikkojen tarpeet eivät kohtaa. Tästä on puhuttu niin kauan kuin muistan. Ongelma on silti ratkaisematta.”

Näitä Pylväs ehdottaa ratkaisuna

Nopeana ratkaisuna Pylväs lisäisi muunto- ja täydennyskoulutusta. Hän myös purkaisi sitä byrokratiaa, joka hankaloittaa työpaikan saamista ja uuden työntekijän palkkaamista. Yritykset tarvitsevat lisää joustoja, eikä isoja ja pieniä yrityksiä pidä sulloa samaan muottiin, hän linjaa.

Pylväs sanoo, että työntekijöiden ja työnantajan pitää saada sopia asioista työpaikoilla. Paikallista sopimista yritettiin edistää jo viime kaudella, kun keskustan Juha Sipilä oli pääministerinä. Tavoite on haastava, koska työntekijä- ja työnantajapuoli ovat eri mieltä siitä, millaista paikallista sopimista työpaikoille tarvitaan.

”Hallituksen tulee jatkaa samanlaisia norminpurkutalkoita, kuin Sipilä toteutti viime vaalikaudella. Kovin hiljaista on ollut sillä rintamalla.”

”Kyllä me tarvitsemme Suomeen myös omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta. Sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse. Kaikista tärkeintä on tietenkin saada suomalaisille työttömille töitä.”

Myös osatyökykyisellä on oikeus päästä töihin, Pylväs muistuttaa. Hän katsoo että pidemmällä aikavälillä sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että työnteko kannattaa aina.

Kysymys Riikka Purralle

Pylväs viittaa puheessaan myös kahteen suurimpaan oppositiopuolueeseen, jotka porskuttavat puoluekannatuskyselyissä keskustaa selvästi edellä. Hänen mielestään kokoomus ja perussuomalaiset rakentelevat jo tulevia hallituksia tilanteessa, jossa pitäisi ratkaista ”äärivakavia ongelmia”.

Viime aikoina perussuomalaisten ja kokoomuksen puheenjohtajilta on kysytty hallitusyhteistyön mahdollisuudesta. Perussuomalaiset vaihtoi vastikään puheenjohtajaa Jussi Halla-ahosta Riikka Purraan. Pylväs odottaa nyt Purralta vastausta tiettyyn kysymykseen.

”Kokoomus ajaa suomalaisen yhteiskunnan keskittämistä. Siinä Suomessa harvalla on mahdollisuus valita – tai valittaa. Me keskustassa luotamme siihen, että ihmiset itse tietävät parhaiten, missä heidän on hyvä elää. Perussuomalaisten linja on epäselvä. Purralta odotetaan vastausta, kumpaa perussuomalaiset ajavat: keskittämistä vai hajauttamista?”