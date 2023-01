Fortumin hallitus menee käytännössä kokonaan uusiksi yhtiön epäonnistuneen Uniper-hankinnan vuoksi.

Hallituksesta pois jäävät nykyinen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala, hallituksen varapuheenjohtaja, suomalais-yhdysvaltalainen Anja McAlister sekä jäsenet saksalainen Philipp Rösler, tanskalainen Annette Stube ja valtion edustajana lyhyen aikaa toiminut Kimmo Viertola.

LUE MYÖS He olivat tehtailemassa Fortumin järkyttävää virhettä, mutta pääsevät kuin koirat veräjästä

Yllättävintä on ehkä juuri valtioneuvoston kanslian ylijohtajan Viertolan siirtyminen pois, koska hän aloitti hallituksessa vasta viime kevään yhtiökokouksen jälkeen, jolloin Fortumin Uniper-riskit alkoivat olla jo aika selvästi näkyvissä.

Myös Rösler ja Stube olivat tulleet hallitukseen vasta vuonna 2020 eli Fortumin Uniper-hankinnan jälkeen.

Viertolan selityksenä lienee se, että valtioneuvostossa sopivat ehdokkaat pörssiyhtiöiden hallitukseen näyttävät olevan kortilla.

Viertola menee Nesteen hallitukseen ja finanssineuvos Maija Strandberg tulee siis edustamaan Fortumissa yhtiön suurinta omistajaa.

Uudessa hallituksessa onkin pitkälle Strandbergin kädenjälki, sillä hän on toiminut Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Strandberg korostaa uusissa valinnoissa, että Fortum päivittää strategiansa ja palaa juurilleen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja Euroopan energiakriisin seurauksena.

”Osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluaa osaltaan tukea Fortumin uutta alkua ja on tehnyt kattavan arvioinnin hallituksesta. Näkemyksemme on, että Fortumin hallitukseen tarvitaan nyt vahva pohjoismainen painotus ja jäseniä hieman erilaisista taustoista”, Strandberg sanoo tiedotteessa.

Uudeksi puheenjohtajaksi nouseva Mikael Silvennoinen toimi pitkään Pohjola Pankin toimitusjohtajana. Hänellä on siis pitkä finanssialan kokemus, ”ja vahvat näytöt sekä vaativista johtotehtävistä että teollisten pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelystä”, Maija Strandberg valtioneuvoston kansliasta perustelee.

Fortumille valinta onkin enemmän kuin tarpeellinen. Fortum joutui viime vuonna ratkomaan vaikeita yhtiön rahoitukseen liittyviä haasteita, jotka eivät Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vuoksi ole vieläkään väistymässä.

Toinen ydinkysymys Silvennoisella on miettiä, onko uudelle hallituksella luottoa Fortumin nykyiselle toimitusjohtajalle Markus Rauramolle. Silvennoinen on pankkiuransa jälkeen toiminut IMS Talentin partnerina hallituksen puheenjohtajana. Tässä työssä hän on keskittynyt muun muassa hallitusjäsenten ja ylimmän johdon suorahakuihin.

Muut hallituksen uudet jäsenet konsulttiyhtiö Afryn ruotsalainen toimitusjohtaja Jonas Gustavsson, kestäviä energiaratkaisuja kehittävän Rejlersin johtaja Marita Niemelä, Hitachi Energyn ruotsalainen johtaja Johan Söderström ja Metsä Groupin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala antavat tässä vahvaa taustatukea.

Kokemusta tällä uudella joukolla on vaikka muille jakaa, sillä he kaikki ovat syntyneet Silvennoista lukuun ottamatta 1960-luvulla. Mikael Silvennoinen on syntynyt jo 1956.

Edelleen Fortumin hallituksessa jatkavat Ralf Christian, Luisa Delgado, Essimari Kairisto ja Teppo Paavola. Hekin ovat kaikki ”60-lukulaisia”.