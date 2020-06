Eduskunnassa käydään perjantaina historiallinen äänestys, kun kansanedustajat päättävät, annetaanko valtakunnansyyttäjälle lupa nostaa syyte kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps) vastaan tämän täysistunnossa pitämän vieraslajipuheen vuoksi.

Perussuomalaiset on ilmoittanut jo ennalta aikovansa estää syyteluvan antamisen, ja puolueen eduskuntaryhmän koko riittää luvan torppaamiseen. Lisäksi kokoomuksessa on edustajia, jotka asettuivat perustuslakivaliokunnassa vastustamaan syyteluvan antamista puoltavaa kantaa, ja puolue on antanut edustajilleen vapaat kädet äänestyksessä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoittaa Mäenpään tapauksesta MTV:n kolumnissaan.

”Yli 100-vuotiaan Suomen eduskunta ei ole koskaan antanut lupaa asettaa kansanedustajaa syytteeseen eduskunnassa pidetyn puheen vuoksi. Olemme siis todella historiallisen päätöksen äärellä, ja tämän toivoisin herättelevän niitäkin, joiden mielestä on aina paikallaan syyttää ja tuomita perussuomalaisia. Ennennäkemättömän syyteluvan antaminen tarkoittaisi, että edustaja Mäenpään puhe oli ennennäkemättömän kauhea, pahinta, mitä tässä talossa on sataan vuoteen sanottu. Jokainen voi itse pohtia, onko näin”, Halla-aho kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”vieraslajien torjunnan ja haittamaahanmuuton torjunnan rinnastaminen oli humoristinen tapa kertoa, mihin hallituksen tulisi keskittää tarmoaan”.

Hän ottaa kantaa yleisiin väitteisiin, joilla perussuomalaisia on kritisoitu puolueen ilmoitettua syyteluvan torjumisesta.

”Monet sanovat, että kansanedustaja ei ole lain yläpuolella, ja ettei perustuslain 30 § ole tarkoitettu suojaamaan rikollista toimintaa. Nämä ovat mielenkiintoisia väittämiä. Ensinnäkin: Ne pitävät sisällään väitteen, että edustaja Mäenpää olisi syyllistynyt rikokseen. Suomessa kuitenkin vallitsee syyttömyysolettama. Edustaja Mäenpää on syytön, ellei tuomioistuin totea häntä syylliseksi. On huomattava, että 30 § ei suojaa syylliseksi todettua rangaistukselta vaan epäiltyä syytteeltä”, Halla-aho kirjoittaa.

”Toiseksi: Syytesuojan ainoa tarkoitus on estää syytteen nostaminen. Syyttäjä ei tietenkään pyydä lupaa syytteen nostamiseen, ellei hän katso rikoksen tapahtuneen. Tässä mielessä perustuslain 30 § nimenomaan on tarkoitettu ”suojaamaan rikollista toimintaa”. Perustuslain säätäjät ovat nimenomaan halunneet, että kansanedustaja edustajantoimessa esitettyjen puheidensa osalta on ellei tavallisen lainsäädännön yläpuolella niin ainakin sen ulottumattomissa.”

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan syytesuojaan eli parlamentaariseen immuniteettiin on painavat perusteet.

”Kautta historian ja maailman huonoilla ja korruptoituneilla vallanpitäjillä on ollut halu vaientaa kriitikot institutionaalisella väkivallalla, esimerkiksi sulkemalla nämä vankilaan, mielisairaalaan tai uudelleenkoulutusleirille tai tekemällä heistä sosiaalisia hylkiöitä.”

”Kritiikin vaientaminen väkivalloin on kalteva pinta. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun eduskunta antaa luvan syyttää edustajaa puheesta, mutta se ei suinkaan olisi viimeinen kerta. Tästä tulisi toimintatapa, ja syyttämispyyntöjen perusteet kävisivät kerta kerralta absurdimmaksi”, Halla-aho uskoo.

Halla-ahon mielestä moitteet siitä, että perussuomalaiset ei kunnioittaisi lakia, ovat erikoisia, koska ”perustuslaki nimenomaan antaa asiassa yksinomaisen päätösvallan eduskunnan täysistunnolle ja kansanedustajille”.

Mäenpään syyteluvasta keskustellaan eduskunnassa tänään keskiviikkona.

”Historiallinen päivä ja järkyttävä symboli aikakaudestamme. Pahasti pelkään, että keskustelu ei pysy asiallisena”, ennakoi vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo Twitterissä.

