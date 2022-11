Hallitus aikoo antaa esityksen riitaisasta saamelaiskäräjälaista eduskunnalle torstaina, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd).

Pääministeri kommentoi asiaa yhteisessä tiedotustilaisuudessa Viron pääministerin Kaja Kallaksen kanssa.

Keskusta on laista eri mieltä kuin neljä muuta hallituspuoluetta.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) myönsi Ylen A-studiossa, että keskusta jarruttaa osaa hallituksen lakihankkeista ja totesi keskustan esittävän kompromissina parlamentaarisen työryhmän perustamista maaliskuun loppuun 2023 asti. Näin saataisiin aikaan ”valmis lakiaihio ensi vaalikauden alkuun”.

Marin toteaa, että lain valmistelussa on jo tehty parlamentaarista yhteistyötä ja myös saamelaiskäräjät on ollut valmistelussa mukana. Pääministerin mukaan kyseessä on vaikea monimutkainen kokonaisuus, jota on yritetty ratkaista jo useammalla vaalikaudella siinä onnistumatta.

Marinin mukaan asiaa on tarkoitus käsitellä torstaina valtioneuvoston istunnossa ja viedä laki sitten eteenpäin eduskuntaan.

Asia on jäänyt keskustan toimesta pöydälle jo kaksi kertaa.

Marin kertoo olevansa avoin kaikelle keskustelulle, jota eduskunnassa voidaan käydä

”Itse pidän tätä tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä alkuperäiskansojen näkökulmasta”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa tänään.

Marinin mukaan tällä viikolla on käsillä ”viimeinen hetki” lakiesitysten kanssa. Hallituksen on määrä tuoda kauden viimeiset lakihankkeet eduskuntaan juuri torstaina.

”Meillä on vain tietyn verran aikaa eduskunnassa.”

Hallituksessa on ilmennyt erimielisyyttä useista lakihankkeista nyt loppusuoralla.

”Totta kai jokainen meistä viidestä puolueesta voi vaikuttaa ja vaikuttaa siihen, millainen yhteistyö hallituksen sisällä on. Itse ajattelen niin, että asioita on syytä tarkastella asioina”, Marin sanoi.

