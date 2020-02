Yhteistyötä perussuomalaisten kanssa lauantaina esittänyt kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman arvioi, että perussuomalaisten ainoa kynnyskysymys mahdollisissa hallitusneuvotteluissa olisi maahanmuuttopolitiikan kiristäminen.

”Melkein kaikesta muusta olisivat oletettavasti hallitusneuvotteluissa tarvittaessa valmiita tinkimään selvästikin. Onko kokoomuksella sitten jotain syitä vastustaa maahanmuuttopolitiikan kiristyksiä? Ei pitäisi olla, kun kokoomus on vaatinut sellaisia itsekin”, hän kirjoittaa Facebookissa.

Rydmanin lauantainen ulostulo aiheutti kohun kokoomuspiireissä. Esimerkiksi entinen kokoomuksen kansanedustaja ja europarlamentaarikko, viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha sanoi suoraan pitävänsä ajatusta kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyöstä vastenmielisenä. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen totesi, että kokoomuksen avoin, vapaa ja kansainvälinen yhteiskunta on kaukana siitä maailmasta, mitä nykyiset perussuomalaiset edustavat.

”Joidenkin mielestä perussuomalaiset on kuitenkin uhka länsimaiselle demokratialle ja oikeusvaltiolle, ja siksi sitä on kartettava. Tällainen väite on täydellistä hölynpölyä ja perustuu joko tietoiseen panetteluun tai täyteen ymmärtämättömyyteen kyseisen puolueen luonteesta. Perussuomalaiset ei ole yhtään sen vaarallisempi puolue yhteiskuntajärjestyksellemme kuin vaikkapa vasemmistoliitto. Molempien piirissä tavataan poliittista ääriajattelua, mutta kumpaakaan puolueista ei voi pitää kumouksellisena. Molemmat toimivat täysin edustuksellisen demokratian puitteissa, mitä nyt niiden edustajat joskus eksyvät häröilemään joihinkin kummallisiin ulkoparlamentaarisiin mielenilmauksiin. Mutta sellaisetkin tapaukset ovat käytännössä marginaali-ilmiöitä”, Rydman vastaa.

Hän huomauttaa, että politiikassa on viime kädessä kyse sitä, mitä saadaan yhdessä sovituksi ja kuinka se sovittu pitää.

”On lopulta aika toissijaista, mitkä poliitikon tai puolueen aatteelliset fundamentit ovat, jos sopimukseen yhteisestä ohjelmasta päästään ja sitä kyetään myös käytännössä toteuttamaan. Helpommin se kokoomukselle perussuomalaisten kanssa onnistuu kuin vaikkapa vasemmistoliiton, vaikka ei yhteistyötä vasemmistoliitonkaan kanssa pidä kategorisesti torjua.”

Kaikissa eduskuntapuolueissa on Rydmanin mukaan omat erikoisuutensa.

”Perussuomalaiset ei ole sen erityiserikoisempi puolue kuin muutkaan. Jollei siitä olisi erikseen tehty jotain mörköä ja ongelmaa vuonna 2017, siitä ei tarvitsisi puhua sen enempää kuin muistakaan puolueista. Nyt pitää puhua vähän enemmän, jotta siihen liittyvä aivan vääristynyt stigma saadaan purettua ja itseaiheutettu ongelma pois päiväjärjestyksestä.”

Kokoomuksen ja perussuomalaisten välit rikkoutuivat kesällä 2017, jolloin perussuomalaisten puoluekokous valitsi puolueen johtoon Jussi Halla-ahon. Silloinen hallitus uhkasi kaatua, sillä Juha Sipilän johtama keskusta ja Petteri Orpon johtama kokoomus eivät halunneet jatkaa hallitustyötä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Sen sijaan hallituskumppaniksi otettiin perussuomalaisista irtaantunut Sininen tulevaisuus.

Rydman sanoi lauantaina Helsingin Sanomille, että kieltäytyminen hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa oli yksi pahimmista virhearvioista Suomen poliittisessa lähihistoriassa. Hänen mukaansa kokoomus maksaa nyt tuosta virheestä.

Viime kevään eduskuntavaaleissa perussuomalaiset sai toiseksi eniten paikkoja, vain yhden paikan vähemmän kuin vaalivoittaja sdp. Kokoomus jäi kolmanneksi paikan erolla perussuomalaisiin. Rydman uskoo, että ilman kesän 2017 päätöstä tulos olisi voinut olla kovin erilainen.

