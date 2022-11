Demokraatit ovat menestyneet Yhdysvaltain välivaaleissa yllättävänkin vahvasti, arvioivat ainakin CNN, The New York Times ja Washington Post.

Myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Twitterissä, että republikaanien tulos näyttää yllättävän heikolta. Vaalikieltäminen ei näytä olevan nyt Aaltolan mukaan voimissaan ja ”trumpistit” ovat saamassa heikon tuloksen republikaanipuolueessa.

Johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista arvioi Ylen Ykkösaamussa, että kyseessä on torjuntavoitto demokraateille.

The New York Timesin mukaan on käynyt selväksi, että välivaalien tulos järkyttää republikaaneja ja yllättää jopa demokraatit itsensä. Pelot demokraattiosavaltioiden romahtamisesta ovat osoittautuneet lehden mukaan perusteettomiksi ja demokraatit menestyivät vaa’ankieliosavaltioissa paljon odotettua paremmin. Vain Floridassa ja New Yorkissa republikaanit ovat saavuttaneet varhaisia voittoja. New Yorkissa republikaanit pitivät yhden paikan Long Islandilla ja ottivat avoimen paikan demokraateilta.

Toistaiseksi republikaanit ovat lyöneet vain yhden demokraatin edustajainhuoneen kisassa, Elaine Lurian Virginiassa. Yhteensä republikaanien olisi vietävä demokraateilta viisi paikkaa edustajainhuoneen hallinnan varmistamiseksi. Yksi veteraanirepublikaani Steve Chabot on kuitenkin lisäksi hävinnyt paikkansa Ohiossa.

CNN:n mukaan demokraatit näyttävät välttävän ”verilöylyn”, jota jotkut olivat ennustaneet ja pelänneet, ja murskaavan republikaanien toiveet ”punaisesta aallosta”. CNN:n mukaan valtava yhä ratkeamaton kysymys on edustajainhuoneen hallinta, jota on aikaisemmin ilman muuta povattu republikaaneille. Senaatista käydään tätäkin tiukempaa taistoa.

Republikaanit aloittivat illan räjähtävästi, kun republikaanien Ron DeSantis otti Floridassa murskavoiton demokraattien Charlie Cristinistä, CNN kuvaa. DeSantisia pidetään vahvana ehdokkaana republikaanien presidenttikisaan. Seuraavina tunteina demokraatit ovat kuitenkin taistelleet ja saavuttivat merkittävän voiton Pennsylvaniassa, kun John Fetterman voitti senaattorikisassa republikaanien Mehmet Ozin.

CNN:n mukaan esikaupunkialueet ympäri maan auttoivat demokraatteja estämään punaisen aallon. Republikaanit saattavat edelleen voittaa edustajainhuoneen, mutta punaiseen aaltoon tarvittaisiin todennäköisesti voittoja esikaupunkialueilla, jotka eivät toistaiseksi ole realisoituneet, vaikka joitakin voittoja onkin nähty.

Pennsylvanian lisäksi muita tärkeitä osavaltioita ovat Wisconsin, Arizona, Nevada ja Georgia, jonka tulos saattaa ratketa vasta 6. joulukuuta uusintavaalissa. CNN:n mukaan republikaanit tarvitsevat näistä neljästä kolme saadakseen enemmistön senaattiin.

Arizonassa on vielä paljon ääniä laskematta, mutta demokraattiehdokas Mark Kelly johtaa republikaanien Blake Mastersia. Demokraatit johtavat myös Georgiassa. Nevadassa ja Wisconsinissa republikaanien ehdokas on kärjessä.

