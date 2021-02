Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee lyhytaikaisen kansainvälisen opiskelijavaihdon keskeyttämistä. Suosituksen taustalla vaikuttaa erityisesti Jyväskylän laaja koronatartuntarypäs ja siihen liittyvä opiskelijakokoontuminen.

THL ”suosittelee, että oppilaitosten tulisi tilapäisesti keskeyttää lyhytaikainen opiskelijavaihto ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille”.

Suositus koskee ainoastaan uusia, tästedes alkavia opiskelijavaihtoja. Lyhytaikaisella opiskelijavaihdolla tarkoitetaan lyhyitä, esimerkiksi viikkoja kestäviä intensiivikursseja, kieli- ja kulttuurivaihtoja sekä muita lukukautta lyhyempiä vaihtojaksoja.

”Kurssit järjestetään pääasiassa etäopetuksena, joten lyhyet opiskelijavaihdot niin Suomessa kuin ulkomailla keskittyvät lähinnä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tämä lisää tartuntojen leviämisriskiä”, johtaja Mika Salminen THL:stä sanoo tiedotteessa.

THL:n mukaan Jyväskylässä tapahtunut laaja altistuminen ja poikkeuksellisen usean henkilön sairastuminen COVID-19-koronainfektioon ”on osoittanut, että kansainvälinen opiskelijavaihto ja siihen luonnollisena osana kuuluvat opiskelijoiden kokoontumiset voivat muodostaa riskin epidemian kiihtymiselle”.

Jyväskylän joukkoaltistuksista merkittävin tapahtui ravintola Heidi’s Bier Barissa, jossa järjestettyyn opiskelijatapahtumaan osallistui noin 150 henkilöä. Koronavirustartuntoja ilmeni tapahtumaan osallistuneiden keskuudessa lähes 100. Suuri osa ravintolan vieraista oli sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan vaihto-opiskelijoita, jotka olivat tulleet paikalle somessa mainostetun tapahtuman perässä.

”Koronainfektioita esiintyy useimmissa maissa selvästi Suomea enemmän. Lisäksi useissa maissa on havaittu muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja”, THL:n Salminen sanoo.

Pidempiä vaihtojaksoja voi järjestää turvallisuusohjeet huomioiden, THL katsoo.

Jyväskylästä myös hyvä uutinen, ei muuntovirusta

Jyväskylän kaupunki tiedotti tiistaina, että kaupungissa havaittujen koronatartuntojen taustalla ei ole muuntovirus. Kaupunki sai illalla lopulliset laboratoriotulokset Mehiläiseltä. Sama tulos saatiin aiemmin THL:n pikanäytteistä.

Terveydenhuollossa ollaan erittäin helpottuneita tuloksesta, Jyväskylä tiedottaa.

”Kyllä voi sanoa, että tämä on pitkästä aikaa erittäin hyvä uutinen. Koronaa sairastavia ihmisiä on meillä ennätyksellinen määrä eri puolilla kaupunkia. Jos kyse olisi ollut muuntoviruksesta, olisi ollut selvää, että se olisi aiheuttanut runsaasti lisätartuntoja perhepiirissä ja asuinkunnissa. Riski siitä, että se olisi levinnyt jossain kohtaa myös karanteenien ulkopuolelle, olisi kasvanut. Nyt on kuitenkin toivoa siitä, että tämä pysähtyy asetettujen karanteenien sisälle”, Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä sanoo.

Jyväskylässä on asetettu laaja joukko ihmisiä karanteenin tartuntaketjujen ja altistumisten vuoksi. Paikalliselta kuntosalilta toissa viikolla liikkeelle lähteneen tartuntaketjun lähipiirin karanteenit ovat jo pääosin purkautuneet, mutta baarikokoontumiseen liittyvien tartuntojen sekä lasten ja nuorten harrastuksissa levinneiden ja kouluihin siirtyneiden tartuntojen aiheuttamissa karanteeneissa on tällä hetkellä yli 1400 ihmistä.

”Käytännössä neljän seinän sisällä on nyt prosentti Jyväskyläläisistä. Se on valtava määrä ihmisiä ja varmasti jo koettelee monen asukkaan hyvinvointia ja jaksamista”, Käsmä toteaa.

Jyväskylä totesi viikonloppuna olevansa koronan leviämisvaiheessa. Viikko on alkanut kuitenkin nyt kohtuullisen rauhallisesti, kaupunki kertoo. Maanantaina tartuntoja todettiin Jyväskylässä 19 ja tiistaina 13.

