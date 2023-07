Katja Incoronato, Udine: Kerberos iski Italiaan – luvassa kaikkien aikojen helteisin kesä.

Kuluvasta kesästä on tulossa kaikkien aikojen helteisin Italiassa. Meteorologien mukaan kesä on jo heinäkuun puoliväliin mennessä ollut kuumin sitten vuoden 1800. Kesän kuumin jakso on kuitenkin vasta edessä elokuussa.

Afrikasta heinäkuun puolivälissä saapunut Kerberokseksi nimetty antisykloni eli sulkukorkeapaine toi mukanaan helteet, jotka nostivat päivälämpötilat Sisiliassa ja Sardiniassa jo 48 asteeseen. Vuonna 2021 Sisiliassa mitatun 48,8 asteen kaikkien aikojen lämpöennätykseen odotetaan rikkoutuvan vielä heinäkuun aikana.

Italialaisen Meteo-sääpalvelun perustajan Antonio Sánon mukaan Kerberos saa lisäksi seurakseen toisen lämpöaallon Kharonin, joka voi rikkoa lämpöennätykset heti uudelleen.

Italian terveysministeriö antoi viikonloppuna hätätilaa vastaavan niin sanotun punaisen hälytyksen kaikkiaan 15 Italian kaupunkiin. Ihmisiä on kehotettu hälytysalueilla pysymään sisätiloissa ainakin päivän kuumimpien tuntien aikaan. Lisäksi Etelä-Italian Calabrian maakunnassa ulkona tehtävät työt on kielletty 12.30–16 välisenä aikana, jos lämpötila nousee yli 35 asteeseen. Italian hallitus pohtii myös virallisen hätätilan julistamista, jos helleaalto jatkuu pitkään.

Italialaisten viljelijöiden järjestö Coldiretti varoittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista muun muassa riisin, vehnän ja viinin viljelyyn. Järjestön mukaan kuluvasta vuosikymmenestä on jo tämän hetken tietojen mukaan tulossa kaikkien aikojen lämpimin.

Coldirettin johtaja Ettore Prandini varoittaa ilmastonmuutoksen aiheuttavan pian jopa dramaattisia muutoksia maanviljelyyn Italiassa. Ennätyshelteiden lisäksi poikkeuksellisen vakava kuivuus uhkaa esimerkiksi riisiviljelmiä.

”Tilanne on dramaattinen. Maatalouden kiertokulku on muuttumassa pysyvästi. Asia on erityisen tärkeä Italialle, jonka bruttokansantuotteesta maatalous muodostaa tärkeän osan”, hän kommentoi.

Helle piinaa lisäksi maitotiloja. Coldirettin mukaan korkeista lämpötiloista ja kuumuudesta stressaantuneet lehmät tuottavat jopa kymmenen prosenttia vähemmän maitoa kuin normaalisti.

Helteet tuovat mukanaan myös kovia rajuilmoja ja rankkasateita, jotka aiheuttavat suuria vahinkoja. Esimerkiksi italialaisen Emilia-Romagnan maakunnan alkukesän rankkasateiden tekemien vahinkojen arvo on noussut jo yli miljardiin euroon.

Nähtävyys. Kalifornian Kuolemanlaaksossa Death Valleyssä lämpötilanäyttötaulu on ikuistettu moniin kuviin. Kuva: David Becker

Veera Honkanen, San Francisco: Massiivinen hintalappu ja iso määrä kuolleita

Yhdysvalloissa on totuttu voimakkaisiin sääilmiöihin, kuten tornadoihin, lumimyrskyihin, helteeseen ja raekuuroihin, mutta tänä kesänä ennätykset paukkuvat eri puolilla liittovaltiota.

Esimerkiksi Vermont on kärsinyt rankkasateista ja tulvista, kun taas Arizonassa kärvistellään kuumuudessa.

Etenkin maan lounaisosia korventanut helleaalto on poikkeuksellinen jopa korkeista kesälämpötiloista tunnetuilla aavikkoalueilla, muun muassa pelikaupunki Las Vegasissa. Helleaallon kesto, erittäin korkealle nousevat päivälämpötilat ja lämpimät yöt tekevät sääilmiöstä hyvin tukalan.

Esimerkiksi Arizonan Phoenixissa maanantaista tuli 18. peräkkäinen päivä, jolloin lämpötila kaupungissa on noussut yli 110 fahrenheitasteen eli yli 43 celsiusasteen. Yölämpötilat ovat huidelleet yli 30 celsiusasteessa.

Hellevaroitukset koskivat viime sunnuntaina noin 113 miljoonaa amerikkalaista eli noin kolmannesta väestöstä.

Kaikkiaan sääkatastrofien hintalappu on Yhdysvalloissa massiivinen.

Pelkästään viime vuonna 18 erillistä sääkatastrofia aiheuttivat yli 165 miljardin dollarin kustannukset, kertoo liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA. Kalleimmaksi tuli syyskuussa Floridaa riepotelleen hurrikaani Ianin aiheuttamien tuhojen korjaaminen.

Vuosina 2016–2022 katastrofaalisten sääilmiöiden seurauksena on kuollut vähintään 5 000 ihmistä. Kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin kuolee Yhdysvalloissa vuosittain satoja ihmisiä.

Saara Koho, Bryssel: Tuhotulvista otettiin opiksi

Toissa vuoden heinäkuussa Belgiassa koettiin tappavat tulvat. Rankkasateet aiheuttivat tuhoa erityisesti maan ranskankielisessä osassa Valloniassa. Maas-joen varrella sijaitsevat Liègen ja Dinantin kaupungit kärsivät mittavat vahingot.

Tulvissa menehtyi 39 ihmistä. Tuhojen korjaaminen on vielä kesken, ja hintalapuksi on arvioitu noin kolme miljardia euroa. Monet ihmiset menettivät tulvissa kotinsa.

Belgia yrittää kehittää ennakointityökalua, jolla voitaisiin mallintaa voimakkaiden sateiden vaikutus vesistöihin. Hälytysjärjestelmän kehittämisen lisäksi maa on myös lisännyt veden varastointikapasiteettia.

Belgian kansallisen kriisikeskuksen mukaan hellejaksot ovat maassa erittäin todennäköinen riski. Helleaalloksi maassa kutsutaan vähintään viiden peräkkäisen kesäpäivän jaksoa, jolloin lämpötila on vähintään 25 astetta ja vähintään 30 astetta kolmena näistä viidestä päivästä.

Brysselillä on oma hellesuunnitelmansa. Hätäjärjestelmään voivat rekisteröityä esimerkiksi vanhat ja liikuntarajoitteiset ihmiset.

Kun lämpötila nousee yli 28 asteen, kaupungin työntekijät ottavat rekisterissä oleviin ihmisiin yhteyttä. He käyvät heidän kodeissaan tarkistamassa olosuhteet ja jakamassa vettä.

Tänä vuonna hellejakso koettiin kesäkuussa, mutta sen jälkeen on ollut viileämpää. Kharon- ja Kerberos-lämpöaaltojen ei odoteta ainakaan vielä saapuvan Keski-Eurooppaan.

Tulvia. Rankkasateet ovat aiheuttaneet ongelmia Intiassa. Kuva: Pradeep Gaur

Pia Heikkilä, New Delhi: Ruokaturva vaarassa

Isossa osassa Aasiaa on kärsitty äärisääilmiöistä. Intiassa monta viikkoa kestäneet rankkasateet ovat aiheuttaneet kuolemia ja ajaneet tuhansia kodittomiksi. Pääkaupunki Delhissä satoi viime viikolla ennätysmäärä vettä sitten vuoden 1982.

Viime kuussa lähes puoli miljoonaa ihmistä Koillis-Intiassa joutui tulvien uhriksi kun hirmumyrsky Biparjoy iski maan länsirannikolle, upottaen kokonaisia kyliä. Maata ovat ravistaneet tänä kesänä myös rajut helleaallot.

Japanissa puolestaan on huolestuttu erityisesti maan itä- ja lounaisosissa koetuista yli 40 asteen lämpötiloista. Etelä-Koreassa tulvat ovat aiheuttaneet yli 40 ihmisen kuoleman ja tuhansia ihmisiä on joutunut evakkoon.

Kiinaa ovat myös kurittaneet korkeat lämpötilat ja ennätyssateet. Maan länsiosassa sijaitsevassa Xinjiangissa. mitattiin viikonloppuna uusi lämpöennätys eli 52,2 astetta. Kiinassa on koettu eri puolilla maata tulvia ja maanvyöryjä ja maanpinnan lämpö nousi ennätyslukemaan eli 80 asteeseen.

Vaikka tulvat ovat tyypillisiä Aasiassa monsuunikautena, asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksella voi olla vaikutus ruokaturvallisuuteen sillä ennätyssateet tuhoavat viljasatoja ja vaikeuttavat uudelleenviljelyä.

Usein maailman väkirikkaimmat maat ja niiden asukkaat ovat kaikkein haavoittuvimpia ilmastokriisin vaikutuksille.

Etenkin tulvien aiheuttamien tuhojen kustannukset ovat nousseet viime vuosina.

Ääripäitä. Kuivuus on sytyttänyt Espanjassa maastopaloja. Samaan aikaan maa kärsii myös rajuista sateista. Kuva: Eric Renom

Jyrki Palo, Madrid: Ryöppysateet lisääntyvät

Sääilmiöt puhuttavat Espanjassa jatkuvasti, ja kaikki poikkeuksellinen pannaan helposti ilmastonmuutoksen syyksi. Tällä viikolla iski kova lämpöaalto, mutta sen kesto jää vielä nähtäväksi. Viime vuonna kuumuusjakso oli epätavallisen pitkä, mutta vuonna 2021 mitattu lämpöennätys 47,6 astetta ei rikkoutunut. Viime huhtikuun lopulla elohopeat nousivat yllättäen pariksi viikoksi heinäkuulle tyypillisiin 40 asteen lukemiin, mikä johti myös pahoihin metsäpaloihin ja satovahinkoihin, koska kuumuus iski odottamatta keskellä kevättä.

Nykyisin nähdään usein valtavia paikallisia saderyöppyjä, jotka saavat kadut tulvimaan ja asukkaat päivittelemään, ettei tällaista ennen ollut. Vain pari viikkoa sitten ison Zaragozan kaupungin kehätiellä vesimassat veivät autoja kuin kaarnalaivoja ja autoilijat keikkuivat hädissään ajokkiensa katoilla. Vanha joenuoma oli tulvinut ennenkin, mutta nyt sinne putosi taivaalta arviolta yli 50 litraa neliömetrille vajaan tunnin aikana.

Ryöppysateista koituu miljoonavahingot omaisuudelle ja maataloudelle. Toisaalta myrskyt eivät auta pahenevaan kuivuuteen. Vesihuoltoa hoidetaan patoaltailla, joiden täyttyminen vaatii pitkäkestoista sadetta. Kuivan viime talven jälkeen vettä joudutaan nyt paikoin säännöstelemään. Turistien vedensaantia rajoitetaan vasta viimeisenä, sillä turismi on maan tärkein taloussektori.

Huolta aiheuttaa myös Välimeren lämpeneminen. Viime kesänä Mallorcalla mitattiin pintavesien lämpötilaksi yli 30 astetta. Tänä vuonna jo alkukesästä oli Barcelonan rannoilla yli 26-asteista vettä.